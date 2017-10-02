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Посол США Джон Хантсман: голубь мира или ястреб войны?

17:3902.10.2017
(обновлено: 17:40 02.10.2017)
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© REUTERS / Adam Hunger/File PhotoДжон Хантсман баллотируется в президенты США. 2012 годДжон Хантсман баллотируется в президенты США. 2012 год
© REUTERS / Adam Hunger/File Photo
Новый посол США в РФ Джон Хантсман – личность разносторонняя и яркая. И он способен, несомненно, немало сделать для развития отношений между двумя странами. Осталось понять, в каком направлении – к лучшему или к худшему – он хотел бы их развивать.

С корабля – на бал. Точнее, с воздушного судна – в российский МИД. Именно так провел свой первый день в Москве новый посол США Джон Хантсман. Он сразу, без промедления, приступил к выполнению профессиональных обязанностей: встретился с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Но самая ответственная встреча пока еще впереди: 3 октября Хантсман вручит верительные грамоты президенту Владимиру Путину. А дальше надо будет "разгребать завалы" – работать над отношениями Москвы и Вашингтона.

Джон Хантсман баллотируется на пост посла США в РФ на заседании Сената. Вашингтон, США. 19 сентября 2017
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
Политолог: новый посол США в РФ – "человек строгих правил"
Дело важное и нужное, а главное – трудное. Поэтому и квалификация тут требуется высокая. А Джон Хантсман, безусловно, личность разносторонняя, яркая и весьма любопытная. Республиканец, мормон, бизнесмен, дипломат, политик и активист. Бывший губернатор штата Юта и кандидат в президенты США в 2012 году. Кстати, тогда он был резко против политики "перезагрузки" в отношениях России и США, которую проводил Барак Обама. Теперь же перед поездкой в Москву Хантсман заявил, что "будет напоминать российским официальным лицам, что российское правительство несет ответственность за вмешательство в американские президентские выборы". Какое-то странное представление о дипломатической миссии. Тем более что в Америке эти домыслы чуть ли не каждый утюг транслирует, да так громко, что забыть об этом не дают ни американцам, ни всему остальному миру.

Но все же Джон Хантсман должен быть прагматиком, ведь он деловой человек. Вокруг Дональда Трампа вообще сплошные бизнесмены, что, однако, не помогает ему быть эффективным президентом. Между тем, семейный бизнес семейства Хантсман процветает. Сфера – химическая промышленность, оборот – 12 млрд долларов в год, география – обширна: завод в армянском Гюмри, в Горловке на Донбассе, есть производство и в России – например, в Обнинске. Горловское предприятие сейчас, кстати, находится на неподконтрольной Киеву территории, что, конечно же, затрудняет работу. Интересно, не будет ли Хантсман пытаться использовать новое служебное положение в коммерческих целях? А то так можно и очередных удивительных трактовок Минских соглашений дождаться.   

Но не бизнесом единым: Джон Хантсман – опытный дипломат. С 2009 по 2011 год он был послом США в Китае. И там оставил о себе незабываемое впечатление, "засветившись" на одном из митингов китайской оппозиции в ходе протестов, названных "жасминовой революцией". Сам он объяснял свое присутствие на акциях протеста случайностью и прогулкой. Ну а что: может, и Виктория Нуланд на Майдан украинский случайно попала, просто мимо проходила. Хантсману же после такой "прогулки" пришлось оставить посольскую миссию в Китае. 

Ну и вишенка на профессиональном торте: Джон Хантсман ко всему прочему возглавляет Атлантический совет, американский неправительственный центр анализа международных отношений. Если коротко – одну из крупнейших антироссийских организаций, как говорят эксперты. И это отнюдь не самая лучшая строчка в "резюме" для того, кто должен отношения налаживать, а не разрывать окончательно.

Несмотря ни на что, в Москве призывают не делать поспешных выводов и дать новому американскому послу проявить себя на деле. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал Хантсмана человеком серьезных убеждений и высоким профессионалом. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в свою очередь призвала "не навешивать преждевременно ярлыки" на нового посла. Мы, конечно же, не будем. Просто отметим, что в биографии Джона Хантсмана много пунктов, которые могут помешать налаживанию отношений России и США. Так что лучше быть пессимистом, ведь он всегда оказывается в выигрыше: либо прав, либо приятно удивлен.

Автор Светлана Холоднова, радио Sputnik

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