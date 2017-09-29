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Послание простым американцам. Трамп решил показать, кто в доме хозяин

16:5429.09.2017
(обновлено: 16:55 29.09.2017)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Алабама, который проходит в поддержку кандидата от республиканцев в сенат. 22 сентября 2017Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Алабама, который проходит в поддержку кандидата от республиканцев в сенат. 22 сентября 2017
© AP Photo / Evan Vucci
У президента США теперь руки развязаны, и он может продолжать писать обидные посты и ссориться с мировыми лидерами и журналистами. А еще и со спортсменами. Кстати, среди аналитиков есть мнение, что Трамп не просто так ввязался в конфликт с игроками NFL.

Если Вы кого-то оскорбите в Twitter, вас забанят. Если кого-то в Twitter оскорбит Дональд Трамп, то ему можно. Его твиты имеют "социальную значимость", поэтому удалению не подлежат. Так администрация социальной сети объяснила, почему не заблокированы сообщения главы Белого дома, которые никому другому с рук бы не сошли. 

А у Трампа теперь руки развязаны. И он может продолжать писать обидные посты и ссориться с мировыми лидерами и журналистами. А теперь еще и со спортсменами. Начал Трамп с игроков NFL, которые устроили акцию протеста во время исполнения государственного гимна. Выступая перед своими сторонниками в Алабаме, президент под восторг толпы заявил, что Лига должна увольнять футболистов за такое поведение.

Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Американист о книге про психическое состояние Трампа: он очень уязвим
Позже война продолжилась на просторах Twitter, там Дональд Трамп выразил свое недовольство представителя других видов спорта и заявил, что не хочет видеть тех, кто устраивает подобные акции, в Белом доме. Против такого поведения главы государства выступили многие известные спортсмены. Их поддержали владельцы команд. Все Соединенные Штаты несколько дней с интересом следили за жаркой полемикой. Нашлись и те, кто по традиции разглядел в скандале "руку Кремля".  Сенатор от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд обвинил Россию в том,  что она, мол,  специально раздувает этот спор, для обострения внутриамериканских конфликтов. Как он выразился, "чтобы большая проблема выглядела еще больше".

Напомню, что вся история с "неуважением гимна и флага" началась с квотербека "Сан-Франциско Фотинайнерс" Колина Каперника. Он был первым, кто отказался встать во время исполнения американского гимна во время одного из матчей в 2016 году. Тогда атлет таким образом хотел привлечь внимание к ситуации с полицейским произволом в отношении афроамериканского населения. В итоге это стало своеобразной "традицией" политической манифестации, напоминающей об эпохе рабства в США.

Впрочем, многие полагают, что пытаться привлечь внимание к какой-либо общественной проблеме, игнорируя традиции выражения почтения к национальным символам, пожалуй, не лучшее решение. Разумеется, внимание гарантировано, но вопрос в том, какое. Большая часть людей сочтет это скорее неуважением, чем выражением позиции. Ведь поддержали же Трампа в Алабаме, когда он заявил: "Разве вы не хотели бы, чтобы хоть один из этих боссов NFL, узнав, что кто-то не уважает наш флаг, не сказал: "Уведите этого сукиного сына с поля прямо сейчас… Он уволен".

Кстати, среди аналитиков есть мнение, что Трамп не просто так ввязался в конфликт с атлетами. Он тем самым обращается к простым американцам с посланием, что он по-прежнему власть. Поскольку пока его достижения на внутренней арене не особенно заметны, особенно на фоне противостояния с политическими элитами, нужно показать силу хоть в чем-то. 

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

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