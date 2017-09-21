О президентах и собаках. Секреты американо-корейской политической кухни

На выступление Дональда Трампа на Генассамблее ООН в Пхеньяне ответили безо всяких восточных тонкостей: рубанули наотмашь. И не очень понятно, что этим пытались сказать. То ли хотели обидеть. То ли, наоборот, решили соответствовать.

"Собачий лай" слышится Северной Корее из Вашингтона. В министерстве иностранных дел КНДР именно так описали обещание президента США Дональда Трампа "полностью уничтожить" Северную Корею, если та будет угрожать безопасности его страны. Трамп сделал это заявление в ходе выступления на Генассамблее ООН, то есть, оно было рассчитано на очень широкую аудиторию. Китай отреагировал традиционно сдержанно: выразил надежду, что все стороны поведут себя разумно и создадут условия для возобновления переговоров. А вот в Пхеньяне обошлись без восточных тонкостей. Северокорейцев тоже, в общем-то, можно понять. Какой тон избрал для общения Дональд Трамп, так ему и отвечают.

Знатный любитель раздавать прозвища и пользоваться яркими эпитетами не должен на такое обидеться. Это ведь он назвал Ким Чен Ына "человеком-ракетой" (rocket man). Его соратники поспешили сообщить, что никто ему не помогал, это он все сам придумал. В сенате, правда, посоветовали не использовать таких слов в адрес "эксцентричного" лидера Северной Кореи. А то мало ли что.

Но, как видим, не так уж эксцентричны политики КНДР. На прозвище, повторенное, кстати, несколько раз, похоже, не обиделись и не начали немедленно палить ракетами по американским территориям. Ответили так же, как обратились к ним.

Так что, может, США, как страна, которая явно сильнее и влиятельнее КНДР, проявит хоть немного мудрости и решится поговорить с Пхеньяном по-человечески? Тогда, вполне возможно, и получит нормальный ответ и тот самый уравновешенный диалог, которого ждет чуть ли не весь мир.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!