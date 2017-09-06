Всемирный фонд дикой природы на страже богатств России

Радио Sputnik продолжает спецпроект "Спасительный ковчег. Кто такой современный Ной". В третьей части речь пойдет о профессиональном защитнике флоры и фауны – Всемирном фонде дикой природы.

Спецпроект "Спасительный ковчег. Кто такой современный Ной". Часть 3

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Флористический рай "Аптекарского огорода"

"Ноев ковчег" московской сборки

© РИА Новости / Вера Костамо WWF выбрал семь самых необычных охраняемых территорий в России

Всемирный фонд дикой природы был основан в 1961 году. В его манифесте сказано: "То, что нужнее любых денег – выполнение нашей миссии по охране угрожаемых видов… Нужно сделать все возможное, пока не поздно". А символом фонда была выбрана большая панда – забавный пушистый зверек, похожий на мишку. До недавнего времени панда считалась вымирающим видом. Рассказывает директор по развитию Всемирного фонда дикой природы России Дмитрий Буренко:

"Всемирный фонд дикой природы – это неправительственная профессиональная природоохранная организация. Свою историю она начала 55 лет назад, когда группа ученых-натуралистов и исследователей из Великобритании посетили африканский континент. Они увидели, в каком ужасном состоянии находится дикая природа, редкие виды животных, и посчитали, что нашей планете просто необходима организация, которая бы защищала природу. Так в 1961 году появилась WWF. На сегодняшний день это организация, которую поддерживают более пяти миллионов сторонников. WWF работает в ста странах практически на всех континентах, выполняя природоохранные проекты".

В нашу страну Всемирный фонд дикой природы пришел еще во времена Советского Союза, однако представительство фонда, говорит Дмитрий Буренко, открылось лишь в 1994 году:

"А в 2004 году WWF России стал российской национальной организацией, то есть, некоммерческой организацией, которая ставит перед собой задачи сохранения дикой природы, редких и ценных видов. Главная миссия фонда – предотвращение деградации естественной среды планеты, достижение гармонии между человеком и природой".

Он добавил, что в России насчитывается порядка 22 тысяч волонтеров Всемирного фонда дикой природы:

"У нас около 40 тысяч индивидуальных частных доноров, которые жертвуют свои средства на выполнение природоохранных проектов, реализуемых WWF России в различных уголках нашей страны. Была разработана природоохранная стратегия. Мы реализуем свои проекты не во всех регионах РФ, а лишь там, где, по мнению ученых, у нас наблюдается наибольшее биологическое разнообразие. Так, мы работаем в Баренцевом регионе, офисы расположены в Мурманске и Архангельске, на Камчатке. Реализуем проекты на Дальнем Востоке, а Амурское отделение с офисом WWF находится во Владивостоке. Выполняем проекты в Алтае-Саянском экологическом регионе, соответственно, офис – в Красноярске. Еще объект внимания – северо-западная часть Кавказа, здесь офис – в Краснодаре. Также мы реализуем природоохранные проекты в нескольких странах Центральной Азии. За более чем 23-летнюю историю WWF России реализовано более одной тысячи полевых проектов, порядка 138 миллионов евро вложено в работу по сохранению и приумножению природных богатств нашей страны".

© Фото : Василий Солкин (WWF России) Ежегодные посадки WWF кедра на Амуре

Бюджет WWF России в 2016 году составил более 780 миллионов рублей. Это, прежде всего, пожертвования частных сторонников. Не только из России, но и Германии, Британии, Нидерландов, Швеции. Это также поступления от российских корпоративных доноров и различных зарубежных неправительственных организаций и частных фондов.

Основными статьями расходов бюджета фонда составляют ключевые направления. Это программа по сохранению биологического разнообразия, создание особо охраняемых природных территорий, программа по устойчивому лесопользованию и морскому рыболовству. Также программа по климату, "зеленой" экономике и регулированию охраны окружающей среды. В частности, подчеркивает Дмитрий Буренко, в реализации программы "Охрана редких видов животных" WWF России достиг заметных успехов:

"При нашем активном участии в полтора раза увеличилась популяция амурского тигра. Сегодня в России насчитывается 540 хищников. При участии фонда создано 140 особо охраняемых природных территорий федерального и регионального уровня. Это и заповедники, и национальные парки, и заказники. Всего заповедными стали 54 миллиона гектаров, что в полтора раза больше, чем территория Германии. Во многом благодаря нашей программе по устойчивому лесопользованию, древесина в нашей стране в промышленных объемах заготавливается стабильно. Мы используем стандарт Лесного попечительского совета. Это международная система сертификации. По числу сертифицированных территорий мы занимаем в мире второе место после Канады. Значительно наше участие и в стабилизации популяции дальневосточного леопарда – одной из самых редких кошек на нашей планете. Если десять лет назад в дикой природе было всего лишь 30 особей, то сейчас уже 70. В течение продолжительного времени мы вместе с министерством природных ресурсов и экологии РФ, Российской академией наук, Кавказским биосферным заповедником реализуем программу по возвращению переднеазиатского леопарда на территорию российского Кавказа. Год назад первые три кошки были выпущены в дикую природу".

В 2012 году WWF России в рамках акции "Час Земли" начал сбор подписей под обращением к президенту России с просьбой принять закон о защите морей от нефтяных разливов. Было собрано более 120 тысяч подписей. И в результате такой закон был принят. Причем Владимир Путин особо подчеркнул, что документ появился на свет благодаря активной позиции WWF России.

Но впереди у Всемирного фонда дикой природы работы еще – непочатый край. По данным Комитета по окружающей среде ООН, каждый год на Земле исчезает 25 тысяч видов животных и растений – примерно три вида в час!

В Китае существует очень древняя легенда о том, почему у панды появились на мордочке черные пятна. На склонах одной горы жила семья пастухов. На их пастбище приходил маленький панда, чтобы поиграть с овцами. Однажды на стадо напал леопард. Овцы убежали, а маленький медвежонок не успел. Он бы погиб, если бы не молоденькая пастушка. Она палкой отогнала леопарда от панды, но сама погибла от когтей страшного зверя. Узнав об этом, панды горько заплакали. Утирая слезы, они оставляли черные пятна на своей белоснежной шкурке. И с тех пор окрас шкурки панды – это цвета печали по погибшей девушке.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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