Флористический рай "Аптекарского огорода"

Радио Sputnik продолжает спецпроект "Спасительный ковчег. Кто такой современный Ной". Вторая часть посвящена "Аптекарскому городу", в котором собраны многие редкие и исчезающие растения.

Спецпроект "Спасительный ковчег. Кто такой современный Ной". Часть 2

Предыдущие главы:

"Ноев ковчег" московской сборки

На Земле существует 270 тысяч видов высших растений: много это или мало? Все еще много для того, чтобы говорить о богатом биоразнообразии нашей планеты. Но если учесть ту скорость, с которой по вине человека флора теряет сотни видов: они исчезают так быстро, что ученые не успевают их описать, то цифра не покажется значительной. Это хорошо понимают ботаники и экологи – создатели и "смотрители" ботанических садов. В них культивируются, получают "вторую жизнь", "лечатся" и спасаются исчезающие и просто редкие растения.

© РИА Новости / Евгения Новоженина Посетители в "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ. Архивное фото

Таких садов в мире 2200. В России – 90, в том числе Ботанический сад Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, более известный как "Аптекарский огород". Именно так он назывался в 1706 году – в пору своего основания при императоре Петре Первом. Петр лично посадил в "огороде" три первых дерева: лиственницу, пихту и ель. "Для наущения граждан в их различии", – сказал император. Первые "птенцы гнезда Петрова" – ель и пихта в "Аптекарском огороде" не сохранились. Эти деревья не растут так долго, а лиственницу все еще можно увидеть. Рассказывает директор Ботанического сада МГУ Алексей Ретеюм:

"Сибирская лиственница была любимым деревом Петра Первого. Поскольку ее древесина очень устойчива к гниению, то именно из нее строились фундаменты домов – как, например, в Венеции, так и в Санкт-Петербурге. Это единственное дерево, сохранившееся в нашем саду с петровских времен. Но около сада растет ива белая, которая, как мы считаем, осталась еще от допетровских насаждений. Она до сих пор жива, хотя ей, получается, более трехсот одиннадцати лет!".

В свое время московский "Аптекарский огород", созданный по типу европейских медицинских садов, предназначался исключительно для выращивания лекарственных растений и обучения врачей, но давно перерос утилитарную задачу. Впрочем, от научно-образовательной роли не отказался. Разнообразие растительного мира в "Огороде" демонстрируют дендрарий, собравший более 1000 видов и форм древесных растений, коллекция травянистых растений – их около 2000 видов. "Не поддаются учету" декоративные растения. Например, одних только ирисов более 700 сортов и свыше 130 сортов сирени. Богато и исключительно ценно собрание оранжерей: так, один из экземпляров специализированной "Пальмовой оранжереи" отметил недавно свое 120-летие! Алексей Ретеюм продолжает:

"Представителей различных растений – из тропиков, субтропиков, из областей с умеренным климатом – мы собираем на небольшой территории в течение вот уже более трех веков. За это время Ботанический сад не мог не изменяться: у нас появляются новые коллекции, мы над ними работаем. Так существуют все ботанические сады мира. Это ведь не какой-нибудь садово-парковый ансамбль при усадьбе или королевском дворце, который создан "раз и навсегда", у нас задача иная. Мы в соответствии с требованиями науки, современных представлений о биологии и экологии создаем новые экспозиции и рассказываем о роли растений в нашей жизни".

Количество "обитателей" "Аптекарского огорода" в последнее время активно увеличивается. Сегодня он насчитывает более 5000 таксонов, то есть разновидностей, сортов, видов и форм растений, растущих в открытом и в закрытом грунте. Среди самых интересных, а главное, полных коллекций – собрание суккулентов. Так называется группа растений из пустыней и засушливых мест, их разновидностей – около 2000. Есть уникальная коллекция орхидей – в ней тысячи видов, сортов и форм, в том числе исчезающие, редкие виды, привезенные из тропических регионов земного шара. По словам Алексея Ретеюма, собирать редкости – одна из ключевых задач всех ботанических садов:

"Очень многие виды растений представлены в наших коллекциях только потому, что они исчезают из естественных мест обитания. Для того чтобы сохранить их для настоящего и будущих поколений, необходимо содержать их в ботанических садах. Например, некоторые виды орхидей, которые на данный момент могли уже исчезнуть в естественных для себя местах, сохраняются в этом мире благодаря тому, что предоставлены в коллекциях ботанических садов. Многие виды, занесенные в Красную книгу России, тоже растут у нас – в открытом грунте в историческом дендрарии. А сейчас мы создаем экспозицию "Флора средней полосы России", где также будут представлены многие редкие, исчезающие виды растений".

© РИА Новости / Татьяна Латышева Зимний фестиваль орхидей в оранжерее Аптекарского огорода при Ботаническом саде МГУ

Современные задачи "Аптекарского огорода" напрямую связаны с задачами экологии. "Ботанический сад и экология – две вещи неразрывные", – говорит Алексей Ретеюм. Он добавил, что специалисты "Аптекарского огорода" занимаются экологическими исследованиями, принимают участие в программах сохранения редких растений и разрабатывают методики, призванные сохранять, как принято выражаться, устойчивое развитие, а попросту – сохранять природу:

"Для того чтобы, например, сохранять уникальный комплекс первоцветов, который у нас в Ботаническом саду существует в течение последних десятилетий и не имеет равных в Москве, мы применяем ряд способов и рассказываем о том, насколько они эффективны. Так, мы никогда не убираем в нашем саду листья, никогда не убираем ветки, никогда не косим траву, никогда не создаем газоны там, где можно сохранить хотя бы кусочки естественной растительности. Благодаря этому у нас каждую весну расцветают миллионы первоцветов. И это не гипербола, это реальное количество. Совершенно поразительное зрелище, когда в конце апреля весь сад покрывается коврами разноцветных первоцветов!".

Кстати, среди весенних первоцветов в "Аптекарском огороде" немало забытых многими из нас видов растений именно среднерусской полосы. В "родных" местах они практически исчезли, а в университетском саду их популяцию сумели сохранить. Посаженные маленькими группками они успешно развиваются и даже устойчиво распространяются, притом абсолютно самостоятельно. Для ранимых весенних растений созданы комфортные условия, и каждый год, но всегда по-разному, они поражают воображение всех посетителей сада.

Восхищение природой, любовь к ней – это тоже важные составляющие Года экологии. Ведь известно, что человек защищает только то, что любит.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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