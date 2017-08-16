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Бюргер vs Ковбой. Германия поддержала идею России и Китая по КНДР

15:1116.08.2017
(обновлено: 15:12 16.08.2017)
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© AP Photo / Alex BrandonМинистр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и госсекретарь Рекс Тиллерсон, 17 мая 2017Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и госсекретарь Рекс Тиллерсон, 17 мая 2017
© AP Photo / Alex Brandon
Возвращение права на самостоятельные решения вряд ли станет легкой прогулкой для евроэлит. Терять это право было легко. Жить без него – местами даже комфортно. А обретать вновь – это большой труд и большие риски.

Американский ковбой рвется в схватку, а немецкий бюргер выступает за мир. Пусть и худой, но все-таки – мир. Берлин предпринял еще одну попытку выступить самостоятельно, вне рамок, задаваемых Вашингтоном. Немецкая сторона понимает и поддерживает предложенный Пекином и Москвой план "двойного замораживания" по урегулированию на Корейском полуострове, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Этот план, напомню, очень прост, но при этом дает шансы политического, а не военного решения проблемы. Пхеньян должен объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южная Корея и США – воздержаться от проведения учений в регионе. В Вашингтоне эту инициативу, разумеется, проигнорировали. Аналогично – что неудивительно – поступили Сеул и Токио.

Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро протестуют против заявления Дональда Трампа о возможности военной операции
© REUTERS / Ueslei Marcelino
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Более того, Соединенные Штаты продолжают настаивать на том, что Китай должен оказать давление на КНДР. В противном случае Пекину грозят некими ограничительными торговыми мерами. При этом о возможности начала переговоров с Северной Кореей США сейчас речи не ведут. Хотя еще недавно Дональд Трамп заявил о готовности лично встретиться с Ким Чен Ыном. Впрочем, в Белом доме и Госдепе все так стремительно меняется, что логики и последовательности в действиях американского руководства искать нет никакого смысла. Другое дело – Германия. Она явно пытается начать свою игру и хотя бы частично избавиться от назойливой опеки США. На недавнем саммите G20 Ангела Меркель прямо заявляла, что Европа должна взять свою судьбу в свои руки. Затем в Берлине прозвучали критические заявления по поводу новых антироссийских санкций США. Правда, выглядели призывы к Вашингтону видоизменить или, по меньшей мере, отложить принятие соответствующего законопроекта, весьма блекло. США их, естественно, не учли. А дело-то, между тем, зашло слишком далеко.

Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Санкции могут помешать или сорвать совместные российско-европейские проекты, что самым негативным образом скажется на экономике и энергобезопасности той же самой Германии. И вот теперь – поддержка Берлином инициативы Москвы и Пекина по Северной Корее. Все это вместе взятое уже напоминает тенденцию. Если так пойдет дело, то лет через пять-десять ведущие страны ЕС имеют шанс вернуть себе политический суверенитет, пусть даже в ограниченной форме. Но, вместе с тем, Западная Европа – не Украина и не Грузия. Интерес к ней у американцев снижаться не будет вне зависимости от того, кто занимает Белый дом. Так что возвращение самостоятельности вряд ли станет легкой прогулкой для евроэлит. Терять ее легко. Жить без нее – местами даже комфортно, в надежде на то, что "большой брат" всегда поможет и защитит. Вот только обретать вновь некогда потерянное – это большой труд и большие риски. А европейцы отвыкли рисковать.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik 

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