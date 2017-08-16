Какой ты смешной с этой взрывчаткой, или Антитеррор по-бельгийски

Задача – хорошенько высмеять террористов: их ежедневные занятия, их быт, их семьи, их нравы и верования. Пародии, скетчи, уморительные фотожабы, острые аудио – все сгодится. Главное – развенчать террористическую пропаганду, развеять в прах варварские идеалы, победить мракобесие, которым заражают умы агитаторы из разных спящих и бодрствующих ячеек. Ну и заодно улучшить собственное настроение.
Как именно действовать – "подсказали" англичане: в качестве образца взят комедийный сериал ВВС "Настоящие домохозяйки ИГ (террористическая организация, запрещенная в России)". В нем есть, например, миниатюрка на тему "Всего три дня до обезглавливания, а я не знаю, что надеть…". Или: "Ахмед сделал мне сюрприз…" (домохозяйка хвалится жилеткой, обвешанной взрывчаткой). Вот такое "идеологическое противостояние".
Бельгийцам не надо объяснять, кто такой террорист, – они хлебнули свой фунт лиха и понимают грустную философию фразы: "Терроризм стал обыденностью, и с этим надо как-то жить". Но как надо-то — веселее, что ли?..
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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