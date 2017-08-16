Какой ты смешной с этой взрывчаткой, или Антитеррор по-бельгийски

Терроризм? Да это просто смешно. В бельгийском регионе Фландрия с идеологией терроризма решили бороться при помощи сатиры. Задача – хорошенько высмеять террористов.

Новый проект борьбы с терроризмом запускают в Бельгии. Оружием выбран… смех. Парламент Фландрии выделил на него почти серьезную сумму – 500 тысяч евро! Предполагается, что на эти деньги будут сняты десять сатирических видеороликов.

Задача – хорошенько высмеять террористов: их ежедневные занятия, их быт, их семьи, их нравы и верования. Пародии, скетчи, уморительные фотожабы, острые аудио – все сгодится. Главное – развенчать террористическую пропаганду, развеять в прах варварские идеалы, победить мракобесие, которым заражают умы агитаторы из разных спящих и бодрствующих ячеек. Ну и заодно улучшить собственное настроение.

Как именно действовать – "подсказали" англичане: в качестве образца взят комедийный сериал ВВС "Настоящие домохозяйки ИГ (террористическая организация, запрещенная в России)". В нем есть, например, миниатюрка на тему "Всего три дня до обезглавливания, а я не знаю, что надеть…". Или: "Ахмед сделал мне сюрприз…" (домохозяйка хвалится жилеткой, обвешанной взрывчаткой). Вот такое "идеологическое противостояние".

Все это можно было бы понять, если б речь шла о давности, которую надо изжить из памяти, как страшный сон. Но не рано ли пользоваться рецептом: "Смеясь, человечество расстается со своим прошлым"? Во-первых, ничего не в прошлом, актуальное и трагическое – почти синонимы. Во-вторых, забавное, как правило, кажется безобидным – веселье вообще притупляет бдительность. Ну а в-третьих, если адресатом является молодежь – пресловутая "неокрепшая", – то почему ей не захочется пожить с такими "настоящими домохозяйками", когда все так весело? Тем более что эти "ха-ха-девчонки" делятся радостью с сериального экрана: "Все ребята в чате говорили мне, как это будет, и меня поджидало столько замечательных сюрпризов!". Правда, в этот момент на полу затирается какое-то красное пятно, но оно ж наверняка "по приколу".

Бельгийцам не надо объяснять, кто такой террорист, – они хлебнули свой фунт лиха и понимают грустную философию фразы: "Терроризм стал обыденностью, и с этим надо как-то жить". Но как надо-то — веселее, что ли?..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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