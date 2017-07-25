Радио Sputnik продолжает экологический спецпроект "Живая планета. Какую Землю мы оставим потомкам". Вторая часть посвящена Арктике, точнее – решению экологических проблем этого северного региона. Здесь их накопилось достаточно много.

Спецпроект "Живая планета. Какую Землю мы оставим потомкам" Часть 2.

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Человек для Земли или Земля для человека?

Очистка Арктики: наступил переломный момент Your browser does not support HTML5 audio

Русское географическое общество представлять не нужно. Это одно из старейших географических обществ мира, основанное в 1845 году. Если первоначально его планы, согласно высочайшему повелению императора Николая I, состояли в исследовании отечественной географии, статистики и этнографии, то сейчас задачи общества гораздо шире. И экологические проекты занимают в них едва ли не ведущее место. Ну что ж! Наконец-то появилось осознание, что уже давно кончилось время разбрасывать камни, и пришло время их собирать.

© Ярослав Амелин Белый медведь на острове Пуховый. Новая Земля. 2016.

Русское географическое общество поддерживает ряд значимых экологических программ по сохранению редких и вымирающих видов: амурского тигра, ирбиса, манула, лошади Пржевальского, моржа, белого кита, белого медведя и других, а также проект "Очистка Арктики". Тем более, что 2017 год объявлен в России Годом экологии.

Впрочем, как справедливо отметил президент Российского центра освоения Арктики, депутат Госдумы Владимир Пушкарев, очистка Севера – это системная работа.

"Она не должна заканчиваться Годом экологии. Это год, когда есть возможность очень внимательно посмотреть на эту проблему в целом. И на наше отношение к природе и ее сохранению. И конечно же, предполагается, что мониторинг экологической ситуации в Арктике будет продолжаться системно и в будущем", – сказал Владимир Пушкарев.

А не так давно и сам президент РФ Владимир Путин лично оценивал результаты "генеральной уборки Арктики". Он прибыл вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым на остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Сегодня – это часть национального парка "Русская Арктика". Это самая большая особо охраняемая природная территория в России, в которую также входит часть архипелага Новая Земля.

Впервые Путин побывал на Земле Франца-Иосифа в 2010 году. Тогда этот уникальный арктический архипелаг больше напоминал мусорную свалку. Там еще с советских времен оказались брошены свыше миллиона бочек из-под топлива. А кроме этого сломанная техника, старые научные станции. Кстати, бочки оказались не все пустыми: ученые насчитали в них 60 тысяч тонн нефтепродуктов, которые вполне могут стать детонатором масштабной катастрофы, учитывая хрупкость арктической экологии. А сегодня от груд металлолома на Земле Александры остались только фотографии. Как урок. И укор…

Владимир Пушкарев поделился своими впечатлениями о работе по очистке острова Белый в Карской море.

"Спустя пять лет мы заканчиваем в этом году очистку острова Белый. С него будет вывезено порядка тысячи тонн металлолома. И можно сказать, что этот остров в дальней Арктике будет наконец-то очищен. В этом году правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (в составе Тюменской области), конечно же, выбирает уже следующий остров для очистки. Это остров Вилькицкого в Карском море (в 150 километрах от острова Белый). Здесь обитает белый медведь, дикий северный олень, моржи и ряд птиц, которые внесены в Красную книгу. В Год экологии мы более глобально смотрим на Арктику. Если раньше мы занимались очисткой точечно и локально, то в этом году мы выходим более широким "фронтом". И большее количество людей будет в этом участвовать", – пояснил Владимир Пушкарев.

Как выразился Владимир Пушкарев, это стало возможно еще и благодаря тому, что в сознании людей наступил переломный момент.

"Большинство жителей не только северных регионов, но и всей страны в целом уже по-другому относятся к вопросам экологии. Проблемы формирования волонтерских отрядов нет – желающих достаточно много. Например, на очистку острова Белый волонтерский конкурс составлял 15 человек на одно место. В общем, нет недостатка в тех, кто хочет сделать доброе, хорошее дело. Находятся молодые люди, которые готовы месяц работать абсолютно бесплатно, очищая Арктику", – подчеркнул Владимир Пушкарев.

Активно помогают в уборке Арктики и военные. Министерство обороны РФ сформировало взводы ликвидации экологического ущерба, которые в 2017 году займутся очисткой архипелага Новая Земля и Новосибирских островов. Они должны вывезти оттуда около четырех тысяч тонн металлолома. А полностью очистить земли планируется к 2020 году. И во всех этих программах активное участие принимает Русское географическое общество, тем более, что его президент Сергей Шойгу занимает пост министра обороны…

Многовековое "покорение" природы поставило сегодня человечество на грань катастрофы, на грань выживания. И кьеркегоровское "или – или" означает только одно: или мы улетаем жить на другую планету или наконец-то всерьез занимается проблемами экологии. Хочу заметить: вторую Землю астрономы уже какое столетие ищут, да так пока и не нашли. И вполне может быть, что наша Земля – одна-единственная во всей огромной Вселенной. Неповторимая и уникальная…

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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