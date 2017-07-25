Очистка Арктики: наступил переломный момент

Спецпроект "Живая планета. Какую Землю мы оставим потомкам" Часть 2.
Предыдущая глава
Человек для Земли или Земля для человека?
Впрочем, как справедливо отметил президент Российского центра освоения Арктики, депутат Госдумы Владимир Пушкарев, очистка Севера – это системная работа.
"Она не должна заканчиваться Годом экологии. Это год, когда есть возможность очень внимательно посмотреть на эту проблему в целом. И на наше отношение к природе и ее сохранению. И конечно же, предполагается, что мониторинг экологической ситуации в Арктике будет продолжаться системно и в будущем", – сказал Владимир Пушкарев.
А не так давно и сам президент РФ Владимир Путин лично оценивал результаты "генеральной уборки Арктики". Он прибыл вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым на остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Сегодня – это часть национального парка "Русская Арктика". Это самая большая особо охраняемая природная территория в России, в которую также входит часть архипелага Новая Земля.
Владимир Пушкарев поделился своими впечатлениями о работе по очистке острова Белый в Карской море.
"Спустя пять лет мы заканчиваем в этом году очистку острова Белый. С него будет вывезено порядка тысячи тонн металлолома. И можно сказать, что этот остров в дальней Арктике будет наконец-то очищен. В этом году правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (в составе Тюменской области), конечно же, выбирает уже следующий остров для очистки. Это остров Вилькицкого в Карском море (в 150 километрах от острова Белый). Здесь обитает белый медведь, дикий северный олень, моржи и ряд птиц, которые внесены в Красную книгу. В Год экологии мы более глобально смотрим на Арктику. Если раньше мы занимались очисткой точечно и локально, то в этом году мы выходим более широким "фронтом". И большее количество людей будет в этом участвовать", – пояснил Владимир Пушкарев.
Как выразился Владимир Пушкарев, это стало возможно еще и благодаря тому, что в сознании людей наступил переломный момент.
"Большинство жителей не только северных регионов, но и всей страны в целом уже по-другому относятся к вопросам экологии. Проблемы формирования волонтерских отрядов нет – желающих достаточно много. Например, на очистку острова Белый волонтерский конкурс составлял 15 человек на одно место. В общем, нет недостатка в тех, кто хочет сделать доброе, хорошее дело. Находятся молодые люди, которые готовы месяц работать абсолютно бесплатно, очищая Арктику", – подчеркнул Владимир Пушкарев.
Активно помогают в уборке Арктики и военные. Министерство обороны РФ сформировало взводы ликвидации экологического ущерба, которые в 2017 году займутся очисткой архипелага Новая Земля и Новосибирских островов. Они должны вывезти оттуда около четырех тысяч тонн металлолома. А полностью очистить земли планируется к 2020 году. И во всех этих программах активное участие принимает Русское географическое общество, тем более, что его президент Сергей Шойгу занимает пост министра обороны…
Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!