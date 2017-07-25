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Очистка Арктики: наступил переломный момент

16:0025.07.2017
(обновлено: 16:45 25.07.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковРазвитие экотуризма в Арктике пройдет в два этапаРазвитие экотуризма в Арктике пройдет в два этапа
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Радио Sputnik продолжает экологический спецпроект "Живая планета. Какую Землю мы оставим потомкам". Вторая часть посвящена Арктике, точнее – решению экологических проблем этого северного региона. Здесь их накопилось достаточно много.

Спецпроект "Живая планета. Какую Землю мы оставим потомкам" Часть 2.

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Человек для Земли или Земля для человека?

 

Очистка Арктики: наступил переломный момент
Русское географическое общество представлять не нужно. Это одно из старейших географических обществ мира, основанное в 1845 году. Если первоначально его планы, согласно высочайшему повелению императора Николая I, состояли в исследовании отечественной географии, статистики и этнографии, то сейчас задачи общества гораздо шире. И экологические проекты занимают в них едва ли не ведущее место. Ну что ж! Наконец-то появилось осознание, что уже давно кончилось время разбрасывать камни, и  пришло время их собирать. 

© Ярослав Амелин
Белый медведь на острове Пуховый. Новая Земля. 2016.
Русское географическое общество поддерживает ряд значимых экологических программ по сохранению редких и вымирающих видов:  амурского тигра, ирбиса, манула, лошади Пржевальского, моржа, белого кита, белого медведя и других, а также проект "Очистка Арктики". Тем более, что 2017 год объявлен в России Годом экологии.

Впрочем, как справедливо отметил президент  Российского центра освоения Арктики, депутат Госдумы Владимир Пушкарев, очистка Севера – это системная работа. 

"Она не должна заканчиваться Годом экологии. Это год, когда есть возможность очень внимательно посмотреть на эту проблему в целом. И на наше отношение к природе и ее сохранению. И конечно же, предполагается, что мониторинг экологической ситуации в Арктике будет продолжаться системно и в будущем", – сказал Владимир Пушкарев. 

А не так давно и сам президент РФ Владимир Путин лично оценивал результаты "генеральной уборки Арктики". Он прибыл вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым на остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Сегодня – это часть национального парка "Русская Арктика". Это самая большая особо охраняемая природная территория в России, в которую также входит часть архипелага Новая Земля. 

© РИА Новости / Вера Костамо
Национальный парк «Русская Арктика»
Впервые Путин побывал на Земле Франца-Иосифа в 2010 году. Тогда этот уникальный арктический архипелаг больше напоминал мусорную свалку. Там еще с советских времен оказались брошены свыше миллиона бочек из-под топлива. А кроме этого  сломанная техника, старые научные станции. Кстати, бочки оказались не все пустыми: ученые насчитали в них 60 тысяч тонн нефтепродуктов, которые вполне могут стать детонатором масштабной катастрофы, учитывая хрупкость арктической экологии. А сегодня от груд металлолома на Земле Александры остались только фотографии. Как урок. И укор…

Владимир Пушкарев поделился своими впечатлениями о работе по очистке острова Белый в Карской море.

"Спустя пять лет мы заканчиваем в этом году очистку острова Белый. С него будет вывезено порядка тысячи тонн металлолома. И можно сказать, что этот остров в дальней Арктике будет наконец-то очищен. В этом году правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (в составе Тюменской области), конечно же, выбирает уже следующий остров для очистки. Это остров Вилькицкого в Карском море (в 150 километрах от острова Белый). Здесь обитает белый медведь, дикий северный олень, моржи и ряд птиц, которые внесены в Красную книгу. В Год экологии мы более глобально смотрим на Арктику. Если раньше мы занимались очисткой точечно и локально, то в этом году мы выходим более широким "фронтом". И большее количество людей будет в этом участвовать", – пояснил Владимир Пушкарев. 

Как выразился Владимир Пушкарев, это стало возможно еще и благодаря тому, что  в сознании людей наступил переломный момент. 

"Большинство жителей не только северных регионов, но и всей страны в целом уже по-другому относятся к вопросам экологии. Проблемы формирования волонтерских отрядов нет – желающих достаточно много. Например, на очистку острова Белый волонтерский конкурс составлял 15 человек на одно место. В общем, нет недостатка в тех, кто хочет сделать доброе, хорошее дело. Находятся молодые люди, которые готовы месяц работать абсолютно бесплатно, очищая Арктику", – подчеркнул Владимир Пушкарев. 

Активно помогают в уборке Арктики и военные. Министерство обороны РФ сформировало взводы ликвидации экологического ущерба, которые в 2017 году займутся очисткой архипелага Новая Земля и Новосибирских островов. Они должны вывезти оттуда около четырех тысяч тонн металлолома. А полностью очистить земли планируется к 2020 году. И во всех этих программах активное участие принимает Русское географическое общество, тем более, что его президент Сергей Шойгу занимает пост министра обороны…

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Национальный парк "Русская Арктика"
Многовековое "покорение" природы поставило сегодня человечество  на грань катастрофы, на грань выживания. И кьеркегоровское "или – или" означает только одно: или мы улетаем жить на другую планету или наконец-то всерьез занимается проблемами экологии. Хочу заметить: вторую Землю астрономы уже какое столетие ищут, да так пока и не нашли. И вполне может быть, что наша Земля – одна-единственная во всей огромной Вселенной. Неповторимая и уникальная… 

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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