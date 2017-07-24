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Человек для Земли или Земля для человека?

15:2224.07.2017
(обновлено: 16:20 24.07.2017)
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© Fotolia / kevron2001Влияние погоды на человекаВлияние погоды на человека
© Fotolia / kevron2001
Радио Sputnik начинает экологический спецпроект "Живая планета. Какую Землю мы оставим потомкам". Первая часть посвящена взаимодействию человека с природой. Ученые до сих пор спорят, насколько сильно население Земли повлияло на планету.

Спецпроект "Живая планета. Какую Землю мы   оставим    потомкам", часть 1 

Человек для Земли или Земля для человека?..
Человек взаимодействует с природой несоизмеримо дольше, чем существует наука экология. Ее неполные сто лет – это даже не год на фоне геологической истории Земли. Тем не менее, ученые расшифровали основные принципы "природно-человеческого" диалога и зафиксировали его самые драматичные повороты на протяжении тысячелетий. Они прогнозируют будущее, высказывают рекомендации, но сплошь и рядом расходятся в ответе на ключевой вопрос: кто виноват в природных катаклизмах, глобальном изменении климата и медленном, но верном повсеместном изменении ландшафтов – сама природа или человек?.. 

Геоэколог Оксана Климанова в эфире радио Sputnik отметила, что осознанное взаимодействие, когда человек начал целенаправленно менять природу вокруг себя, проявилось вместе с неолитической революцией. 

 "Неолитическая революция – период, который начался восемь-девять тысяч лет назад и раньше всего в странах Передней Азии, на юго-востоке Средиземноморья – это точка отсчета. Тогда человек занимался уже не только присваивающим хозяйством: охотой и собирательством, но и земледелием. С этого времени и можно говорить о целенаправленном изменении природы человеком. Но, по мнению ряда исследователей, еще до этого момента такое, например, действие, как применение огня, чтобы выжигать растительность и облегчить себе охоту, было самым первым фактом изменения человеком окружающей природы. В частности, зона саванн, широко распространенная в Африке, представляет собой продукт длительного и радикального изменения растительности в результате выжигания", – рассказала Оксана Климанова.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Лошади у подножия Белой скалы в Белогорском районе Крыма

Есть и более смелые суждения об истоках "вредоносной" для природы деятельности человека. В соответствии с ними трансформации на больших площадях природной среды по вине наших предков "стартовали" более 20 тысяч лет тому назад. Однако человек, в конце концов, образумился и стал рачительно относиться к природе: он начал охранять особо ценные природные участки. В разных регионах мира это происходило в разные времена. Например, уже древнеримская цивилизация предложила мощеные мостовые и акведуки в каждом поселении. Это были попытки регламентировать природопользование. А в районах, которые позже других подверглись воздействию европейской колонизации – Австралия  или Новый Свет, – начало "природоохранных мероприятий", соответственно, отодвинулось на гораздо более поздний срок. В самой Европе следы правового регулирования природопользования впервые появляются в раннем Средневековье. На территории России – в XVII веке, и это были законодательные попытки охраны лесов, заповедания природы. 

Впрочем, охрана, по мнению Оксаны Климановой, не единственная форма рачительного использования природных ресурсов.

"Человеческое общество при невысокой численности населения целенаправленно не ухудшало природную среду. Мы говорим об экологических кризисах, когда сталкиваемся с ситуацией очень резкого роста населения, находящегося в сложных природных условиях. Как правило, на эти экологические кризисы накладываются природные изменения, как это произошло в Передней Азии: вторичное засоление, погубившее шумерскую цивилизацию. Но когда численность населения Земли была достаточно стабильна, когда природные, а чаще всего – климатические условия не менялись радикально, человек приспосабливал под себя природу. То есть, окультуривал тот ландшафт, в котором жил", – добавила Оксана Климанова. 

Начиная с V века, в разных районах нашей планеты уже существовали образцы традиционных культурных ландшафтов. Они и сегодня дают примеры того, как правильно воздействовать на природную среду, не подрывая ее базы. И это – прекрасное возражение тем, кто рассуждает о ранних человеческих обществах как об обществах хищнических, которые не понимали, что творили. Кроме того, последствие воздействия на природную среду – не всегда результат прямой деятельности человека. Чаще это "букет" факторов, начиная от природных и заканчивая факторами, связанными с политическими трансформациями государств. 

Оксана Климанова считает, что только тогда, когда все факторы  приобретали энергетическую негативную направленность, мы действительно имели дело с деградацией природной среды. 

"Ландшафты, которые целенаправленно трансформировались человеком – это достаточно спокойное отношение между человеком и природой. Но как только включались дополнительные факторы, то, по-видимому, наступала драма. То, что мы сейчас наблюдаем, это в значительной степени результат резкого роста численности населения, достаточно существенных глобальных изменений, которые к тому же накладываются на неравноценность экономического развития разных стран мира. В уменьшенном формате то же самое имело место и раньше", – уверена Оксана Климанова.  

© РИА Новости / Алексей Куденко
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Как поясняет Оксана Климанова, чтобы избежать драмы отношений между человеком и природой, стоит помнить о разнице временных шкал. Явления, происходящие в природной шкале изменений – к ним относятся глобальные климатические изменения, о которых сейчас много говорится, – это скорее геологическая шкала изменений, где колебания температуры и влажности могут происходить по природным причинам. Другая шкала изменений связана с изменениями жизни человеческого общества. Но она по протяженности существенно меньше, если иметь в виду историю цивилизации. Когда человеческая цивилизация начала сталкиваться с естественными (пока что!) природными колебаниями, они для нее стали вызовом. 

Оксана Климанова указала на то, что развитие цивилизации отчасти и шло как цепь ответов на цепь вызовов, если принять концепцию "вызова – ответа" британского историка Тойнби. 

"Сейчас на столетнем, например, временном промежутке, человек сам является источником таких воздействий на природную среду, которые могут радикально ее менять. Именно поэтому мы говорим, в частности, об антропогенной составляющей парникового эффекта. Рассматривать отношения человека и природы надо спокойно и взвешенно, без драматизации последствий воздействия человека на природу или попыток объяснить современное состояние человеческого общества воздействием на него природных факторов. Вопрос состоит в том, на каком временном горизонте мы рассматриваем изменения, и что мы вкладываем в понятие "вред". Те же парниковые газы сами по себе и, в частности, тот газ, о котором чаще всего говорят – диоксид углерода – не является загрязняющим веществом. Поэтому говорить о том, что от поступления в атмосферу углекислого газа будет резко портиться здоровье населения, совершенно некорректно", – заключила Оксана Климанова.   

И все-таки распространенный в среде экологов алармизм имеет под собой основания. Упомянутый парниковый газ – безвредный с одной стороны, опасен с другой. Установлены четкие зависимости между увеличением содержания парникового газа в атмосфере и частотой наступления экстремальных стихийных явлений: бурь, тайфунов, ураганов. Так что озабоченность экологов происходящими в природе изменениями вполне оправданна. Вот только снять эту озабоченность трудно. Экологическая политика напрямую связана с мировой, в которой интересы стран и регионов часто не совпадают. И даже простой вопрос: "человек для Земли или Земля для человека?" может стать камнем преткновения.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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