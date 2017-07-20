Свободу картошке! Бельгийцы не дали ЕС запретить фри

Картошка фри, может, и вредна, но в обиду ее не дали. Бельгийцы отстояли свое "гастрономическое наследие". ЕС пришлось отступить, хотя на кону – здоровье европейских наций. Но под угрозой по-прежнему остаются чипсы, бисквиты и кофе.

Бельгийское картофельное лобби победило. Евросоюз не будет запрещать бельгийский рецепт картошки фри.

Отказаться от этого блюда хотели ради здорового образа жизни. Вещество, которое образуется в жареных и запеченных продуктах, – акриламид – исполнительная коллегия Евросоюза внесла в список токсичных. Это предполагает, что еду нужно меньше обжаривать. А бельгийский рецепт приготовления фри как раз и заключается в том, что картошку окунают в кипящее масло дважды: сначала ее варят, а потом обжаривают до хрустящей корочки.

Естественно, бельгийцы возмутились. Ведь такой запрет ставит под угрозу национальную культуру приготовления "фрит" – так это блюдо называют в Бельгии.

Не то чтобы стране нечем больше гордиться. Но здесь, наверное, дело принципа: по-английски картошку фри называют французской с подачи британских солдат, которые попробовали ее в Бельгии во время Первой мировой войны. А бельгийцы, как и французы, никогда не упускают случая подчеркнуть, что они – совершенно разные люди.

Вот и теперь министр по туризму бельгийской Фландрии Бен Вейтс написал в Еврокомиссию целое письмо с предупреждением, что запрет будет иметь "значительные и непредвиденные последствия для гастрономического наследия". И Еврокомиссия как-то сразу согласилась. Но под угрозой по-прежнему остаются чипсы, бисквиты и кофе. Они тоже содержат акриламид, который, например, в Канаде запрещен как канцероген, а в США применяется ограниченно.

Теперь, наверное, можно ждать возмущения американского лобби, которое докажет, что запрет на чипсы убьет богатую американскую культуру. Или возмущения эфиопов, которые не позволят запретить кофе как свое национальное достояние. И всем придется пойти на уступки: политика мультикультурализма должна предоставлять право на самовыражение всем. Пусть и с помощью картошки.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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