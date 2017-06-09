Ругайся и худей. Это так по-британски

Такое ощущение, что британское ученое сообщество – это компания вуайеристов с причудливыми пристрастиями. Этим бы "доцентам с кандидатами", по известному в России рецепту – в сельскую местность, на свежий воздух. Так они, оказывается, уже там.

Мы живем совершенно неправильно. Отдых на пляже, отсутствие стрессов и нормальный вес должны бы делать нас здоровее. Но все совсем наоборот, утверждают – да, вы догадались – британские ученые.

Тех, кто собрался на отдых в жаркие страны, они предупреждают, что это смертельно опасно! Чтобы сделать такой вывод, группа под руководством некоего доктора Дэна Катбертсона следила за двадцатью восемью 25-летними отпускниками, которые носили специальные устройства. Выяснилось, что, находясь на пляже, эти люди теряли мышечную массу и наращивали жировую прослойку на животе.

Что, в принципе, неплохо, могли бы возразить уже американские исследователи. Медики из Университета Алабамы как раз обнаружили, что складки на животе защищают организм от воспалительных процессов. Но, с другой стороны, этот жир может стать питательной средой для раковых клеток. В любом случае, лишний вес – это плохо, могли бы парировать опять же британские ученые, которые официально доказали давно известное: нельзя иметь избыточный вес и при этом нормальные кровяное давление и уровень сахара в крови. К тому же лишний вес влияет на интимную жизнь. Теперь доказано, что толстяки хуже возбуждаются и быстрее выдыхаются. Хотя местами жирок все же не помешает – во всяком случае, женщинам. Ученые из Оксфорда утверждают, что большие ягодицы у женщин – признак здоровья и ума. Чтобы доказать, что это – не личные пристрастия специалистов, они обследовали 16 тысяч пышных женщин. Их коллеги тем временем наблюдали за ругающимися спортсменами. И выяснили, что крепкое словцо помогает легче справляться с болью.

Такое ощущение, что британское ученое сообщество – это компания вуайеристов с причудливыми пристрастиями: подглядывать по ночам за людьми с лишним весом, а днем – за злыми спортсменами или отпускниками на пляже. Лучше бы прогулялись на свежем воздухе, съездили развеяться на ферму. А они и это, оказывается, уже сделали.

Питер Робинсон из Кембриджского университета часто прогуливается по сельской местности и "беседует" с овцами. Он-то и решил вглядеться в их морды повнимательнее и придумал целую систему различения эмоций: грустит ли овечка, или ей больно. Тест планируют применять и к другим животным. Теперь британские фермеры будут знать наверняка: если у коровы, которую ведут на убой, сужены зрачки и втянуты щеки, ей, скорее всего, больно.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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