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Обвиняется мультикультурализм. Польский ответ на лондонский теракт

18:2105.06.2017
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© РИА Новости / Александар ДжоровичПерейти в фотобанкБеженцы из стран Ближнего Востока на сербско-венгерской границеБеженцы из стран Ближнего Востока на сербско-венгерской границе
© РИА Новости / Александар Джорович
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Теракты в Британии стали еще одним аргументом для тех стран ЕС, которые упорно сопротивляются планам Еврокомиссии по расселению беженцев. И их, похоже, не пугают обещанные Брюсселем штрафы. А что делать странам, где новых мигрантов – уже сотни тысяч?

Польша восстала против мигрантов-мусульман. Комментируя последние трагические события в Лондоне, глава МВД Мариуш Блащак публично заявил, что теракты в Европе являются результатом потакания мультикультурализму и предложил закрыть двери для переселенцев с Ближнего Востока и из Северной Африки.

По мнению министра, атаки террористов уже невозможно считать отдельными инцидентами. А виной всему – та самая европейская  политкорректность, которая приносит плохие плоды. Блащак раскритиковал прежние власти Польши за участие Варшавы в европейской программе переселения беженцев. И в открытую предупредил о возможности терактов на территории Польши, если Варшава и дальше будет мириться с планами Еврокомиссии по распределению беженцев. "Страна взвалит на свои плечи весь тот же груз и испытает всё то, что и Западная Европа", – заявил  Блащак.

Полицейский кордон на южной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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И в этом плане с министром трудно поспорить. После того, как в Европу хлынул поток беженцев, континент буквально дрожит от ожидания новых атак с "ближневосточной пропиской". И они действительно происходят с пугающей частотой. Причем не в Польше или Венгрии, которые, как могут, открещиваются от непрошеных гостей. А в Германии, Британии и Франции с их "открытыми дверями". На днях в ЕС поставили Польше и Венгрии ультиматум: мол, эти страны не приняли ни одного беженца, и если в самое ближайшее время они не исправятся, то им грозит наказание – крупные штрафы.

Кстати, Венгрия и Словакия сейчас пытаются оспорить систему квотирования в Европейском суде. Всего же таких строптивых больше десятка. Многие страны ЕС уже давно тихо ропщут, считая, что Брюссель под диктовку Берлина излишне жестко навязывает им свою волю по вопросу распределения миграционных квот. Сегодня же, когда опасность так близко, уже не до реверансов и прежней учтивости. И трудно сказать, будут ли "провинившиеся" выполнять указания европейского начальства. 

А тут еще и Трамп заявил, что Европе пора покончить с политкорректностью. Американский президент после терактов в Лондоне призвал наконец-то заняться безопасностью людей. Да и Тереза Мэй вроде как прозрела и признала, что Великобритания слишком толерантна к мусульманскому экстремизму. Нужно "отвлечь исламистов от склонности к насилию и заставить их понять и уважать наши ценности", – считает британский премьер. Говорят, этим летом Европу может накрыть новая миграционная волна, с которой также надо будет что-то решать. Вот только что – никто так и не знает.

Автор Ольга Героева, радио Sputnik

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