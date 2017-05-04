Куда ни кинь, везде клин. США дали Украине четкое указание насчет "Азова"

С момента победы Дональда Трампа на выборах президента США Петр Порошенко и его команда из кожи вон лезут, пытаясь обратить на себя внимание новой администрации Белого дома. Но, увы, новости из Вашингтона поступают самые неутешительные. Уровень кураторства сведен к самому минимуму. Финансирование урезают. А теперь еще и ставят четкие требования, на что можно тратить эти деньги. Точнее, на что их тратить нельзя.
Как именно будут это контролировать, не уточняется. Но не приходится сомневаться, что администрация Дональда Трампа способы изыщет и получит отчет за каждый потраченный цент. Понятно, что такие новости Киев порадовать не могут. И дело не в "Азове". Эти боевики и сами себя прокормят. В крайнем случае, экспроприируют у кого-нибудь на нужды "борцов за независимость". Опыта по отъему транспортных средств, электронной техники и сбережений у населения они на Донбассе набрались. Да и частных спонсоров из олигархов вполне хватает.
Дело в том, что требования США – это четкая демонстрация нынешнего отношения американского истеблишмента к украинскому вопросу. Как минимум, намек на то, что Киев должен обуздать радикалов. А "Азов" тут, скорее, в качестве примера. На его месте мог оказаться любой другой "добровольческий батальон". Не исключено, что и остальных скоро сметут в этот же уголок компактной кучкой.
Вопрос в том, как Киев будет запихивать в бутылку этого джинна? Сигнал получен, если его не исполнить, Вашингтон может и пересмотреть бюджет на 2018 год, тем более что это только проект. И Украина может вообще лишиться финансовой помощи от США. А если все сделать, как просят, то можно и новый Майдан заполучить. Хотя это вряд ли. Для этого ни кураторов, ни финансов на Украине нет. Но устроить Киеву большие проблемы радикалы, не скованные обязательствами перед властями, очень даже могут. В общем, куда не кинь – всюду клин. И просвета не видно.
Автор Дарья Чередник, радио Sputnik
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!