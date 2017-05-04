Куда ни кинь, везде клин. США дали Украине четкое указание насчет "Азова"

Сигнал "поссориться с радикалами" из Вашингтона в Киев поступил. И что теперь Киеву делать? Не выполнить указание нельзя. Выполнить… тоже нельзя. Что хочешь, то и делай.

С момента победы Дональда Трампа на выборах президента США Петр Порошенко и его команда из кожи вон лезут, пытаясь обратить на себя внимание новой администрации Белого дома. Но, увы, новости из Вашингтона поступают самые неутешительные. Уровень кураторства сведен к самому минимуму. Финансирование урезают. А теперь еще и ставят четкие требования, на что можно тратить эти деньги. Точнее, на что их тратить нельзя.

Конгресс США запретил Киеву тратить помощь, выделяемую Украине, на поддержку батальона "Азов". Соответствующее положение закреплено в законопроекте об ассигнованиях Пентагону. В нем говорится: "Средства, предоставляемые согласно данному законопроекту, не могут быть использованы для предоставления оружия, подготовки и любой другой поддержки батальона "Азов""

Как именно будут это контролировать, не уточняется. Но не приходится сомневаться, что администрация Дональда Трампа способы изыщет и получит отчет за каждый потраченный цент. Понятно, что такие новости Киев порадовать не могут. И дело не в "Азове". Эти боевики и сами себя прокормят. В крайнем случае, экспроприируют у кого-нибудь на нужды "борцов за независимость". Опыта по отъему транспортных средств, электронной техники и сбережений у населения они на Донбассе набрались. Да и частных спонсоров из олигархов вполне хватает.

Дело в том, что требования США – это четкая демонстрация нынешнего отношения американского истеблишмента к украинскому вопросу. Как минимум, намек на то, что Киев должен обуздать радикалов. А "Азов" тут, скорее, в качестве примера. На его месте мог оказаться любой другой "добровольческий батальон". Не исключено, что и остальных скоро сметут в этот же уголок компактной кучкой.

Вопрос в том, как Киев будет запихивать в бутылку этого джинна? Сигнал получен, если его не исполнить, Вашингтон может и пересмотреть бюджет на 2018 год, тем более что это только проект. И Украина может вообще лишиться финансовой помощи от США. А если все сделать, как просят, то можно и новый Майдан заполучить. Хотя это вряд ли. Для этого ни кураторов, ни финансов на Украине нет. Но устроить Киеву большие проблемы радикалы, не скованные обязательствами перед властями, очень даже могут. В общем, куда не кинь – всюду клин. И просвета не видно.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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