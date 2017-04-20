С прицелом на масштабность. Порошенко объявил в Донбассе "настоящую войну"

Политический год близится к летним каникулам. И самое время для киевских политиков вспомнить про "войну с Россией", в которой под их чутким руководством изнемогает Украина. Которая, конечно, изнемогает. Но не от этого.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

Украинские политики при полном нежелании выполнять Минские соглашения продолжают эксплуатировать в своих публичных выступлениях тему "войны с Россией". Причем в зависимости от аудитории риторика меняет оттенок. Перед украинской публикой секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, например, активно проталкивает мысль о неизбежности полномасштабной войны с Россией. Он уверен и даже располагает некими данными о полноценной подготовке наступления. Дескать, и весь военно-промышленный комплекс, и армия России только на это и нацелены. А целых два подразделения только и ждут приказа, готовые за два-три часа вторгнуться на территорию Украины. Более того, совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2017" – это один из этапов подготовки полномасштабной войны не только против Украины, но и против стран Восточной и Центральной Европы.

Разумеется, никаких доказательств и тайных шифровок по традиции секретарь СНБО предъявлять не собирается. Да и зачем. Главное – запугать обывателя и объяснить, куда уходят народные деньги. А уходят они на содержание армии, которая в Донбассе борется с пьянством и "зелеными человечками" в собственных глазах. Параллельно ВСУ ведет постоянный обстрел мирных жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

А Петр Порошенко в интервью телеканалу Sky News объясняет, что конфликт этот ошибочно называют "замороженным". Это самая настоящая горячая война, восклицает украинский президент.

Жители Донбасса, с которыми воюет Киев, это знают. Как и то, что полный режим тишины должен был начать действовать еще в феврале 2015 года. В соответствии с Минскими соглашениями. Но их выполнение киевские власти предпочитают откладывать. Да и обязательства, взятые на себя при подписании этого документа, похоже, считают не обязательными. В том смысле, что не Украина, а Россия, дескать, должна выполнить все условия. И это при том, что об обязательствах Москвы вряд ли найдет в соглашениях хоть одно слово даже самый дотошный юрист. А обязательства у РФ ровно такие же, как у ФРГ и Франции. Но в Киеве об этом предпочитают не вспоминать и продолжают крутить по тысячному кругу заезженную пластинку о российской агрессии. Правда, в эту песенку не верят уже даже на Украине.

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