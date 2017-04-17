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Копать от сих до сих. Что общего у советника Трампа и Бориса Джонсона?

16:3217.04.2017
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Англо-американская школа в Москве
© Flickr/ AAS MOSCOW
Непредсказуемость, неординарность мышления и страсть к внешним эффектам. Борис Джонсон полностью соответствует этим качествам. Кто-то скажет: потому что блондин. Но Макмастер-то, хоть и лысый, но тоже соответствует.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

Мировые политики, похоже, начали праздновать свой новый праздник на полтора месяца раньше срока. Впрочем, им присуща экстравагантность, которая подстать их празднику – Всемирному дню блондинок.

Главе МИД Сергею Лаврову приходится в очередной раз объяснять: Москва ориентируется только на заявления президента США, а не на слова его помощника. Дональд Трамп высказывался за налаживание отношений с Россией, и Москва к этому готова, сказал Лавров. Так он прокомментировал слова помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера о том, что настала пора для "жесткого разговора" с Россией по поводу предпринимаемых ею действий в Сирии.

А еще Макмастер обвинил Россию в "подрывной деятельности" в Европе. В чем именно выражается эта деятельность, он не уточнил. А как он мог уточнить, если сам не знает, какие собаки еще не навешаны на Россию? Миграционный кризис, например? Наши соседи уже пытались сделать нас виновными – но на Западе почувствовали, что это будет уже чересчур, слишком прямолинейно, по-киевски. Потому что даже самый невероятный, если говорить строго научно – сивый – бред, должен все-таки иметь хоть какие-то границы.

Сам-то Трамп на днях написал в Twitter: "Все между США и Россией образуется. Со временем все придут в себя, и установится долгосрочный мир"…

Зря, наверно, президент США выбрал ключевым своим советником бывшего военного. Копать от сих и до сих – это не для политики. Еще Талейран верно заметил, что война – слишком серьезное дело, чтобы доверять его военным. А уж политика и подавно…

Не устает поражать и Борис Джонсон. Предложил России присоединиться к коалиции западных стран для борьбы с ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ). А до этого в Лукке мутил министров G7 – дескать, надо Москву наказать за поддержку режима Асада. (Интересно, когда ему перекись водорода в голову ударила – до Лукки или после?). А теперь вот говорит, что Москва должна присоединиться… к западным неудачникам (во всяком случае, победителями их язык не поворачивается назвать). Джонсон, видно, плохо в школе учился – не знает Евангелие, да и о классическом изобразительном искусстве тоже, наверно, имеет весьма смутное представление. А то бы вспомнил картину Питера Брейгеля Старшего "Притча о слепых". С чего он взял, что Россия хочет уподобиться героям этой притчи? "Если слепой ведет слепого, то оба они упадут в яму"…

Есть такое подозрение, что мировая история вступает в эпоху политиков-блондинов. Всем известны основные отличительные черты женщин-блондинок: экстравагантность, непредсказуемость, неординарность мышления и страсть к внешним эффектам. Борис Джонсон полностью соответствует этим качествам. Макмастер хоть и лысый, но тоже соответствует. Пока складывается такое впечатление, что и Трамп тоже подходит для этой кампании: сам блондин и дочка Иванка вся из себя блондинистая и вся такая политичная…

Ну а Джонсон-то – типичный блондин, символ новой эпохи. Не о его ли предке – брате Жане – писал Франсуа Рабле еще в XVI веке: "человек молодой, прыткий, щеголеватый, жизнерадостный, разбитной, храбрый, отважный, решительный, высокий, худощавый, горластый, носатый, мастак отбарабанить часы, отжарить мессу и отвалять вечерню"… На все руки мастер! И нашим и вашим давай спляшем.

Да и Трамп тоже не отстает от Джонсона по части экстравагантности. Они даже несколько похожи друг на друга. Когда им понадобится постижер, то он их светловолосые парики наверняка будет держать на одном болване.

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