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ЕС лишает Украину суверенитета. Через музыку

13:3804.04.2017
(обновлено: 13:42 04.04.2017)
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Эмблема конкурса Евровидение-2017
© Фото: EBU/UA:PBC
В Киеве, очевидно, считают, что европейцы – частью этакие дурачки, а другой частью – прожженные циники, готовые на все ради ущемления интересов России. Но еще в школе учат, что судить о других по себе – занятие нелепое и вздорное.

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik

Певица Юлия Самойлова, архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Политолог о скандале с Евровидением: Киев теряет имидж перед Европой
Суверенитет Украины – в смертельной опасности. Опять. Но угроза исходит не от России, что просто удивительно. От… кто бы мог себе такое представить даже в страшном сне – Европы! Той самой, ради беззаботного и сытного пребывания в которой – когда галушки сами в рот прыгают – льется кровь в Донбассе и лавинообразно нищает население. Киев в категорической форме потребовал от Европейского вещательного союза (ЕВU), организатора "Евровидения", не вмешиваться в дела страны. Правила конкурса, дескать, угрожают молодому государству. С соответствующим заявлением выступил наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Всему виной – то самое нашумевшее письмо главы ЕВU Ингрид Делтенре, в котором она требует от Киева соблюдать правила при проведении "Евровидения-2017" и пустить на конкурс представительницу России Юлию Самойлову. В противном случае Украина может быть исключена в будущем из числа участников музыкального состязания. Непроходимая, безнадежная глупость инициаторов самого этого запрета – отдельная история. Будь эти странные "ребята" чуть-чуть поумней, приняли бы Самойлову с распростертыми объятиями, специально для Запада сымитировав свои высокие гуманистические качества и демократичность, царящую на Украине.

Исполнительный директор песенного конкурса Евровидение Йон Ола Санд на церемонии жеребьевки международного конкурса Евровидение-2017 в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
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Политолог: Киев не заметил, что тариф "безлимитное хамство" уже закончился
В Киеве, видимо, как-то подзабыли: "Евровидение" – общеевропейское мероприятие, что и следует из его названия, а не конкурс вышиванок и национальной украинской песни. И установленные правила надо либо соблюдать, либо идти на все четыре стороны с гордо поднятой головой и суверенитетом наперевес. Впрочем, украинские "патриоты", конечно, ничего не забывали, а продолжают демонстрировать свою клиническую ограниченность и полную неспособность анализировать происходящее. С каждым подобным заявлением они все шире открывают глаза европейцам на паталогическую природу нынешнего постмайданного украинского государства. Не народа, конечно. И это уже вопрос отношения к незалежной со стороны Старого Света. Оно неуклонно меняется, иллюзии тают, симпатий все меньше. Как и денег на оказание помощи.

В Киеве, конечно, "рулевые" удобно устроились. Чуть что – бегут к европейцам: денег дайте, инвесторов пошлите, от агрессора защитите, жить научите, покормите, обогрейте и оденьте. А как правила соблюдать – "угроза суверенитету". Термин, ставший причудливым фетишем. Думают, западные соседи, благодетели и спасители – частью этакие дурачки, а другой частью – прожженные циники, готовые на все ради ущемления интересов России. Но еще в школе учат, что судить о людях по себе – занятие нелепое и вздорное.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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