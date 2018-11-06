Кто поедет в МАГАТЭ: в МИФИ обсуждают подготовку экспертов атомной отрасли

России не хватает специалистов, подготовленных для работы в международных организациях в области атомной энергетики. Чему и когда должен научиться будущий специалист международного класса? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия Сегодня" рассказал заместитель директора Института ядерной физики и технологий (ИЯФиТ) НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров.
- Георгий Валентинович, какие проблемы существуют сегодня в области подготовки кадров для международных организаций, связанных с атомной отраслью?
— Одна из наиболее острых проблем состоит в том, что Россия должна быть представлена в таких организациях, как МАГАТЭ, NEA/OECD и другие, однако подготовленных специалистов для этой работы не хватает. В результате мы не выбираем квоты на эти места, хотя работа за границей в крупных международных организациях могла бы стать хорошей ступенью в карьере профессионала в атомной отрасли.
- Какую подготовку должен получить такой специалист, и сколько это займет времени?
— Человек, который мог бы достойно представлять нашу страну в международных организациях, должен быть профессионалом в своей области, иметь публикации и уникальный опыт, участвовать в конференциях, знать английский язык, иметь ученую степень кандидата или доктора наук.
Период активной профессиональной подготовки должен совпадать с периодом наибольшего раскрытия способностей человека, ведь после 40 лет уже гораздо труднее браться за серьезное обучение. Поэтому формированием ключевых навыков важно заниматься вовремя, в так называемый сензитивный период.
- Достаточно ли вузы делают для такой подготовки?
— Разумеется, специалист должен получить в вузе профильное образование (специалитет или бакалавриат + магистратура), приобрести специальные компетенции и навыки, необходимые для работы в международной команде.
К сожалению, сегодня в вузах не так много внимания, как хотелось бы, уделяется английскому языку и "мягким навыкам" – умению работать в команде, отстаивать свою точку зрения, представлять результаты своей работы. В какой-то мере, подготовку по этим направлениям можно было бы перенести в аспирантуру.
- Нужна ли вообще аспирантура в институтах? В последнее время на нее смотрят, в основном, как на отсрочку от армии.
— Я считаю, что аспирантура как третья ступень высшего образования должна занять важное место при подготовке специалистов. Она дает осознанное время на поиск актуальных тематик, изучение литературы не только в своей области, но и в параллельных областях.
- Но не все перспективные выпускники вуза идут в аспирантуру, часть из них устраиваются на работу в научные организации…
— Конечно, специальные навыки можно получить и там. Но у этой траектории есть недостатки.
Когда молодые, активные, достаточно умные и исполнительные выпускники вуза устраиваются на работу в производственные научные группы, в организации, у которых нет собственной аспирантуры, то это фактически ставит крест на их внутреннем развитии как широко образованных специалистов.
Развитию карьеры молодого научного сотрудника его руководители часто не уделяют достаточно внимания. В этом случае до защиты диссертации дело может и не дойти.
- Выходит, обучение в аспирантуре – единственное решение проблемы?
— Здесь есть другая крайность: молодой человек, занимаясь исследованиями, отрывается от конкретных отраслевых задач и "витает в облаках". Ведь даже хорошие преподаватели вузов часто преподают концепции 50-летней давности и не знают реальных запросов отрасли. Многие ребята, получив такую подготовку, остаются работать в вузе, считают себя великими учеными, но не делают ничего нужного для отрасли.
Вот и получается: с одной стороны, диссертация, оторванная от жизни, или с другой — рутина, далекая от современных исследований на прорывных направлениях в быстро меняющемся мире.
- Можно ли найти золотую середину между этими крайностями?
— Зарубежный опыт показывает, что можно попробовать устранить недостатки этих двух подходов, "подружив" очную аспирантуру и работу в отраслевых предприятиях.
С одной стороны, необходимо, чтобы аспиранты в вузах занимались востребованными задачами, участвовали в отраслевых конференциях, знакомились со специалистами. Вуз должен обеспечить им подготовку по английскому языку и "мягким" навыкам.
Не все, кто прошел через ЦЕРН, остаются в отрасли, но при этом у всех сохраняются знания о ядерной науке и понимание важности этой работы в общечеловеческом масштабе.
С другой стороны, молодых перспективных сотрудников в организациях желательно мотивировать на достижение тех же целей — изучение английского и защиту диссертации. В случае отсутствия на предприятии (научном институте) аспирантуры можно воспользоваться сетевой формой реализации программы аспирантуры совместно с профильным вузом.
- Как вы считаете, эта проблема характерна только для ядерной отрасли?
— На подготовку хорошего программиста, например, требуется не так много времени. Начиная с 3-4 курса студенты этого направления легко находят себе место на рынке труда.
Но в ядерной отрасли будущему профессионалу надо пройти достаточно долгий путь: изучить математику, физику, основы программирования, научиться их применять для обоснования безопасности использования объектов атомной энергии. А эти объекты достаточно трудны для понимания, так как включают в себя сложные гидродинамические и нейтронно-физические процессы.
Не у всех хватает времени, сил и мотивации на изучение этих тем. Поэтому мы в НИЯУ МИФИ понемногу возвращаем очную аспирантуру, чтобы дать молодым людям время на чтение научных журналов, изучение современных трендов развития, педагогическую практику, возможность попробовать себя в роли современного исследователя.
Мы также надеемся на поддержку Госкорпорации "Росатом", и хотели бы, чтобы ее проект "Прорыв" стал не только площадкой пионерских исследований в области замкнутого ядерного топливного цикла, но и площадкой для развития инновационных образовательных технологий, для подготовки исследователей.