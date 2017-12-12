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В России

Эксперт: России надо продвигать не отдельные вузы, а единый бренд страны

15:5512.12.2017
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© Fotolia / .shockПреподаватель ведет занятие в классеПреподаватель ведет занятие в классе
© Fotolia / .shock

МОСКВА, 12 дек ‒ РИА Новости. Международные эксперты поделились своим видением возможных "точек роста" российских вузов в академических рейтингах. Выступая в рамках видеомоста Москва – Лондон – Минск – Астана, который состоялся в МИА "Россия сегодня", генеральный директор российского представительства консорциума вузов Китая CCN Александр Авакянц высказал мнение, что Россия могла бы перенять опыт Китая в части приоритетного финансирования высшего образования и продвижения единого бренда страны за рубежом.

Точки роста в международных академических рейтингах
© РИА Новости
Точки роста в международных академических рейтингах
По его словам, за последние семь лет вузы Китая сделали существенный рывок в мировых рейтингах: "во всех популярных исследованиях появилось огромное количество китайских вузов, например, в рейтинге QS в 2010 году было представлено всего 10 китайских университетов, а в 2018 году их стало 39". "Китай тратит большие деньги на развитие высшего образования, что является частью общей стратегии страны: в 2016 году государственные расходы на образование составили 3,9 триллионов юаней, это почти 39 триллионов рублей", ‒ рассказал эксперт. При этом, по его словам, Китай активно использует систему приоритетного финансирования, сосредоточиваясь на определенных группах вузов для их продвижения в рейтингах.

С этой целью в Китае были реализованы специальные проекты ‒ Проект 985 и Проект 211. Сейчас здесь принят новый проект "Double World Class", который сфокусирован не только на группах университетов, но и на продвижении определенных дисциплин. Для этого проекта Китай отобрал 456 приоритетных научных направлений.

Генеральный директор российского представительства консорциума вузов также сообщил, что Китай активно наращивает показатели по количеству иностранных студентов: в 2016 году количество иностранных студентов достигло 440 тысяч, цель на 2020 год ‒ 500 тысяч иностранных студентов. По его мнению, во многом это достигается за счет того, что Китай позиционирует на международном рынке не отдельные университеты, а единый бренд страны. "Россия может воспользоваться этим опытом, сконцентрировавшись на продвижении единого бренда России и уникальных преимуществ страны", ‒ подчеркнул эксперт.

Видеомост Точки роста в международных академических рейтингах
© РИА Новости
Точки роста вузов РФ: отказ от научного "балласта" и правильные приоритеты
Еще одной возможной "точкой роста" он назвал кооперацию вузов с бизнесом, что приведет к увеличению показателя трудоустройства.  "Китайские университеты тесно сотрудничают с компаниями, более того, университеты сами строят компании, например, Фуданьский университет имеет более 10 собственных госпиталей", ‒ добавил он.

Президент Центра всемирного рейтинга университетов Надим Махассен полагает, что для российских университетов очень важно повышать публикационную активность, создавать стимулы для научных публикаций на английском языке, повышать их качество, чтобы они чаще появлялись в базах Web of Science и Scopus.

"Российская специфика высшей школы заключается в том, что в России много узкоспециализированных вузов, которым сложно соперничать в международных рейтингах с классическими крупными университетами", ‒ отметил Надим Махассен. В этой ситуации, как полагает международный эксперт, один из возможных благоприятных вариантов ‒ объединение университетов, как это происходит последние годы во Франции. 

Напомним, что в России важное направление развития университетов связано с повышением их международной конкурентоспособности. Проект "5-100", реализация которого началась в мае 2013 года, предполагает, что пять российских вузов к 2020 году войдут в первую сотню ведущих университетов мира. 

Лучшие российские вузы в рейтинге QS БРИКС - 2017
© РИА Новости, Инфографика
Лучшие российские вузы в рейтинге QS БРИКС - 2017
Как заявила в рамках видеомоста заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова, за период 2012-2017 годы российские вузы значительно расширили свое присутствие в ведущих мировых рейтингах (включая предметные рейтинги): если в 2012 году в них входило только 15 российских вузов, то на 6 декабря 2017 года данный показатель увеличился более чем в 2,5 раза. В настоящий момент в ведущих мировых рейтингах занимают свои позиции 40 российских университетов. 

"Международные рейтинги университетов задают стандарты современной высшей школы, и задача российских вузов ‒ не только соответствовать этим стандартам, но и на каком-то этапе самим начать формировать эти стандарты", ‒ подчеркнула замминистра.

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