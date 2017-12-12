Эксперт: России надо продвигать не отдельные вузы, а единый бренд страны

МОСКВА, 12 дек ‒ РИА Новости. Международные эксперты поделились своим видением возможных "точек роста" российских вузов в академических рейтингах. Выступая в рамках видеомоста Москва – Лондон – Минск – Астана, который состоялся в МИА "Россия сегодня", генеральный директор российского представительства консорциума вузов Китая CCN Александр Авакянц высказал мнение, что Россия могла бы перенять опыт Китая в части приоритетного финансирования высшего образования и продвижения единого бренда страны за рубежом.
С этой целью в Китае были реализованы специальные проекты ‒ Проект 985 и Проект 211. Сейчас здесь принят новый проект "Double World Class", который сфокусирован не только на группах университетов, но и на продвижении определенных дисциплин. Для этого проекта Китай отобрал 456 приоритетных научных направлений.
Генеральный директор российского представительства консорциума вузов также сообщил, что Китай активно наращивает показатели по количеству иностранных студентов: в 2016 году количество иностранных студентов достигло 440 тысяч, цель на 2020 год ‒ 500 тысяч иностранных студентов. По его мнению, во многом это достигается за счет того, что Китай позиционирует на международном рынке не отдельные университеты, а единый бренд страны. "Россия может воспользоваться этим опытом, сконцентрировавшись на продвижении единого бренда России и уникальных преимуществ страны", ‒ подчеркнул эксперт.
Президент Центра всемирного рейтинга университетов Надим Махассен полагает, что для российских университетов очень важно повышать публикационную активность, создавать стимулы для научных публикаций на английском языке, повышать их качество, чтобы они чаще появлялись в базах Web of Science и Scopus.
"Российская специфика высшей школы заключается в том, что в России много узкоспециализированных вузов, которым сложно соперничать в международных рейтингах с классическими крупными университетами", ‒ отметил Надим Махассен. В этой ситуации, как полагает международный эксперт, один из возможных благоприятных вариантов ‒ объединение университетов, как это происходит последние годы во Франции.
Напомним, что в России важное направление развития университетов связано с повышением их международной конкурентоспособности. Проект "5-100", реализация которого началась в мае 2013 года, предполагает, что пять российских вузов к 2020 году войдут в первую сотню ведущих университетов мира.
"Международные рейтинги университетов задают стандарты современной высшей школы, и задача российских вузов ‒ не только соответствовать этим стандартам, но и на каком-то этапе самим начать формировать эти стандарты", ‒ подчеркнула замминистра.