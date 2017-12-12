Рейтинг востребованности вузов в РФ - 2017

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Национальный рейтинг вузов РФ, который показывает их востребованность со стороны российской экономики, представлен во вторник, 12 декабря проектом "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".

В 2017 году в исследование вошли 448 вузов из 81 субъекта РФ. Оценка вузов проводилась по таким критериям, как востребованность подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация интеллектуального продукта, производимого вузом, а также востребованность научно-исследовательского продукта (методика).

В рейтинг востребованности вузов вошли государственные, ведомственные, муниципальные и частные вузы, осуществлявшие подготовку кадров по основным и дополнительным программам высшего образования. Среди них ‒ 127 инженерных вузов, 89 классических университетов, 54 сельскохозяйственных вуза, 61 вуз из сферы управления, 69 гуманитарных вузов и 48 медицинских вузов. В исследование не были включены филиалы, высшие духовные учебные заведения, вузы сферы культуры и военного профиля.

Как показали результаты данного исследования, по соотношению "доли выпускников, получивших направление на работу" лидируют сельскохозяйственные вузы страны – почти 68 процентов выпускников получают направление на работу. Наименее востребованы работодателями выпускники вузов сферы управления (экономика, финансы, юриспруденция, 28,6%).

По показателю "доли средств в бюджете вуза от научных исследований", как и следовало ожидать, лидируют инженерные вузы страны (в среднем 15,6% бюджета вузов). Более скромные (почти в полтора раза) показатели у медицинских и сельскохозяйственных вузов – 9,1% и 8,2%, соответственно. Самые низкие средние значения у гуманитарных вузов (7,7).

Если рассматривать "индекс цитирования трудов сотрудников организации", то разрыв между разными типами вузов не столь очевиден: максимальные показатели у классических университетов (11,9%) и медицинских вузов (11,7%), а минимальные – у гуманитарных (8,6%).

© Инфографика Рейтинг востребованности вузов в РФ - 2017 (инженерные вузы)

Среди инженерных вузов (технических университетов), которые максимально широко представлены в данном исследовании, лидирует Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". Вторую строчку рейтинга занимает Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. На третьем месте Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

© Инфографика Рейтинг востребованности вузов в РФ - 2017 (классические вузы)

Лидером рейтинга среди классических университетов, как и в прошлом году, стал Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. На втором месте Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Замыкает тройку лидеров Национальный исследовательский Томский государственный университет.

© Инфографика Рейтинг востребованности вузов в РФ - 2017 (сельскохозяйственные вузы)

В номинации "сельскохозяйственные вузы" как и в прошлом году, лидируют Ставропольский государственный аграрный университет и Кубанский государственный аграрный университет.

© Инфографика Рейтинг востребованности вузов в РФ - 2017 (вузы сферы управления)

Среди вузов экономического, финансового и юридического профиля лидерами по востребованности стали Российская экономическая школа, Московская высшая школа социальных и экономических наук и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".

© Инфографика Рейтинг востребованности вузов в РФ - 2017 (гуманитарные вузы)

Первые места среди гуманитарных (педагогических и филологических) вузов заняли Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, Московский городской педагогический университет и Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.

© Инфографика Рейтинг востребованности вузов в РФ - 2017 (медицинские вузы)

В номинации "медицинские вузы" лидируют Нижегородская государственная медицинская академия, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова и Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова.

Особенность рейтинга 2017: итоги реструктуризации вузов

По мнению руководителя проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Натальи Тюриной, данное исследование вызывает неподдельный интерес не только у работодателей, но и у российских абитуриентов. "Рейтинг хорошо себя зарекомендовал, второй год он подряд показывает высокую читаемость и востребованность: многие молодые люди на его основе делают выбор своей образовательной траектории", ‒ отметила она.

Вместе с тем, как подчеркнула эксперт, сравнивать результаты прошлогоднего рейтинга с результатами этого года не совсем корректно. "Главная причина в том, что нынешний рейтинг фиксирует результат прошедшей реструктуризации и оптимизации сети высших учебных заведений России", ‒ пояснила она. Так, по данным Рособрнадзора, с 2014 года сеть сократилась в два раза, а это значит, что сама база рейтинговой оценки стала другой.

Изменение сети привело к тому, что целый ряд университетов, которые в 2016 году занимали достойные позиции, в 2017 покинули "топы". Таким образом, по словам Натальи Тюриной, рейтинг впервые демонстрирует замеры измененной сети.

Это мнение разделяет научный руководитель Приволжского филиала Федерального института развития образования, научный руководитель данного исследования Ефим Коган. Комментируя результаты, он отметил, что цель рейтинга не столько показать "место в строю", сколько заявить приверженность критериям оценки условий и результатов деятельности организации. "Создание рейтинга вузов 2017 по критериям предыдущего года учитывает изменения, произошедшие в перечне вузов страны по самым разным основаниям – реорганизация, приостановка либо лишение лицензии и пр.", ‒ подчеркнул он.

Вместе с тем, эксперты обращают внимание на стабильность лидерских групп. По их мнению, это говорит о том, что российская система высшего образования по своим характеристикам в целом является устойчивой.

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