Васильева: финансирование вузов по программе "5-100" останется прежним

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Уровень финансирования российских вузов по программе "5-100" сохранится в прежнем объеме, часть финансирования будет восполнена через федеральную целевую программу развития образования (ФЦПРО), сообщила в интервью РИА Новости министр образования РФ Ольга Васильева.

Проект повышения конкурентоспособности российских университетов "5-100" предполагает, что пять российских вузов к 2020 году войдут в первую сотню ведущих университетов мира. Ранее на сайте правовой информации появился документ, согласно которому финансирование вузов из программы "5-100" было сокращено с 14,5 миллиарда рублей до 10,2 — 10,6 миллиарда рублей в 2017–2019 годах. При этом в 2020 году объем финансирования вузов снова составит 14,5 миллиардов рублей. Васильева ранее заверяла, что финансирование в рамках госзадания уже получено российскими вузами в полном объеме.

"Все эти вузы входят в программу развития образования на 2013-2020 годы. И в 2017 году мы увеличили финансирование вузов по этой программе (ФЦПРО) на 5,7% или на 14 миллиардов 600 миллионов рублей, что, конечно, это касается и "5-100". Получается, что некое выравнивание все равно есть", — сказала Васильева.

Он отметила, что, действительно, непосредственно по программе "5-100" бюджет был оптимизирован.

"Так как программа "5-100" рассчитана все-таки на другое, то понятно, что они очень по этому поводу переживают. Они знают, что они дополучат свое финансирование. Я думаю, что здесь не будет каких-то больших таких вопросов", — добавила она.

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