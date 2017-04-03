Васильева: Минобрнауки получило 86 заявок на создание опорных вузов

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Минобрнауки поступило 86 заявок из 57 регионов Российской Федерации на участие в конкурсе по созданию опорных вузов, сообщила в интервью РИА Новости министр образования и науки Ольга Васильева.
Ранее министр сообщала, что новый опорный вуз, в частности, может появиться в Мурманске на базе Мурманского государственного университета.
В интервью РИА Новости Васильева пояснила, что видит этот вуз вторым форпостом в той части региона после Северного (Арктического) федерального университета имени Ломоносова, становление которого шло около 10 лет. Мурманский университет будет развиваться в части подготовки специалистов для горнодобывающей промышленности и рыболовецкой деятельности.
По словам министра, заявки, в частности, поступили из Уфимского и Нижегородского технических университетов, госуниверситетов республик Тыва и Бурятия, Забайкалья, различных педагогических вузов, а также отраслевых учебных заведений и вузов Сельскохозяйственной академии.
Она также отметила, что для создания опорного вуза должна обязательно выполняться триединая задача: университет должен стать научным центром, готовить необходимые для экономики региона кадры и быть социокультурным центром.