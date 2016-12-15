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В России

Рейтинг востребованности вузов в РФ - 2016

10:5515.12.2016
(обновлено: 11:55 09.01.2017)
1502438
Студенты МГПУ
© Пресс-служба МГПУ

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Национальный рейтинг вузов РФ, который показывает их востребованность со стороны российской экономики, представлен в четверг, 15 декабря проектом "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".

В исследование вошли 446 вузов из 82 регионов страны. Оценка вузов проводилась по таким критериям, как востребованность подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация интеллектуального продукта, производимого вузом, а также востребованность научно-исследовательского продукта (методика).

В рейтинг востребованности вузов вошли государственные, ведомственные, муниципальные и частные вузы, осуществлявшие подготовку кадров по основным и дополнительным программам высшего образования. Среди них — 132 инженерных вузов, 89 классических университетов, 57 сельскохозяйственных вузов, 53 вузов из сферы управления, 68 гуманитарных вузов и 47 медицинских вузов. В исследование не были включены филиалы, высшие духовные учебные заведения, вузы сферы культуры и военного профиля.

Рейтинг востребованности вузов в РФ - 2016 (инженерные вузы)
Среди инженерных вузов (технических университетов), которые максимально широко представлены в данном исследовании, лидирует Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". Вторую строчку рейтинга занимает Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. На третьем месте Самарский государственный технический университет.

Рейтинг востребованности вузов в РФ - 2016 (классические вузы)
Лидером рейтинга среди классических университетов, как и в прошлом году, стал Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. На втором месте Национальный исследовательский Томский государственный университет, занимавший в прошлом году третью позицию. Замыкает тройку лидеров Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, который по сравнению с прошлым годом поднялся сразу на 5 позиций.

Рейтинг востребованности вузов в РФ - 2016 (сельскохозяйственные вузы)
В номинации "сельскохозяйственные вузы", как и в прошлом году, лидируют Ставропольский государственный аграрный университет и Кубанский государственный аграрный университет.

Рейтинг востребованности вузов в РФ - 2016 (вузы сферы управления)
Среди вузов экономического, финансового и юридического профиля лидерами по востребованности стали Российская экономическая школа, Московская высшая школа социальных и экономических наук, Международный университет природы, общества и человека "Дубна". Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" покинул тройку лидеров, сместившись на четвертое место. 

Рейтинг востребованности вузов в РФ - 2016 (гуманитарные вузы)
Первые места среди гуманитарных (педагогических и филологических) вузов заняли Московский государственный психолого-педагогический университет, Московский городской педагогический университет и Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет.

Рейтинг востребованности вузов в РФ - 2016 (медицинские вузы)
В номинации "медицинские вузы" лидируют Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Нижегородская государственная медицинская академия и Сибирский государственный медицинский университет.

По мнению руководителя проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Натальи Тюриной, данное исследование вызывает неподдельный интерес не только у работодателей, но и у российских абитуриентов, которые строят свой образовательный выбор на понимании того, где они будут работать после завершения учебы. "Делая свой выбор в пользу того или иного вуза, на первое место они ставят не столько бренд университета, сколько возможность получить востребованную профессию", — отметила она, добавив, что именно этим и объясняется успех данного рейтинга, который впервые был представлен "Социальным навигатором" в прошлом году, и сразу продемонстрировал крайне высокую читаемость. 

Как отметила эксперт, исследование показало, что в настоящее время в российских регионах можно получить не менее востребованное образование, чем в столице. Вместе с тем, по словам Натальи Тюриной, в современных условиях вузам необходимо с одной стороны максимально разворачиваться в сторону рынка труда и работодателя, а с другой — строить серьезную профориентационную работу со старшеклассниками. 

Как показали результаты данного исследования, по соотношению "доли выпускников, получивших направление на работу" лидируют сельскохозяйственные вузы страны – более 70% выпускников получают направление на работу. Наименее востребованы работодателями выпускники вузов сферы управления (в среднем около 25%).

По показателю "доли средств в бюджете вуза от научных исследований", как и следовало ожидать, лидируют инженерные вузы страны. Доля их доходов от коммерциализации интеллектуальных продуктов составляет в среднем около 17% бюджетов вузов, в то время как сельскохозяйственные и медицинские вузы получают не более 8% доходов.   

Если рассматривать "индекс цитирования трудов сотрудников организации", то разрыв между разными типами вузов не столь очевиден: максимальные показатели у классических университетов (13,52%), а минимальные – у гуманитарных (9,62%).

Как полагают эксперты, подобная трехсторонняя оценка показывает потребителям услуг высшей школы, каковы шансы получить подготовку, обеспечивающую конкурентоспособность на рынке труда, а также демонстрирует эффективность привлечения вуза к решению задач развития организаций, секторов экономики и территорий.

Научный руководитель Приволжского филиала Федерального института развития образования, научный руководитель данного исследования Ефим Коган, комментируя результаты рейтинга, высказал мнение, что связь высшей школы с предприятиями в современных условиях рыночной экономики возможна только при наличии рыночного поведения самих университетов.

"В действительности этого не происходит: университеты не видят себя полноценными агентами рынка и хозяйствующими субъектами", — сказал он РИА Новости, добавив, что вузы не имеют собственной инфраструктуры, способной профессионально взаимодействовать с предприятиями и государственными органами управления. По его мнению, университеты инертно участвуют в муниципальном и региональном строительстве, слабо погружены в социальные, экономические и культурные структуры своих регионов. 

Вместе с тем, по словам Ефима Когана, университеты – объединение интеллектуального ресурса территорий, и эффективное использование этого ресурса пошло бы всем на пользу. "С одной стороны вузы имели бы дополнительный доход, а с другой – формировали бы интеллектуальные продукты, меняющие экономику, производство и технологии", — подчеркнул эксперт.

Методика рейтинга>>>

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В России
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • siv
    Все то образование, которое нам сегодня выдают за высшее, больше донное, днищное и т.д. Уровень образованности населения по сравнению с СССР , просто никакой. Все что нам показывают за достижения -это позор . Хорошие ролики по образованию в РФ у Михалкова в его программе "Бесогон", он там хорошо описывает настоящую картину и положение дел образования в России и кто за этим стоит, посмотрите на досуге!
    14:28
    16.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • siv
    Все то образование, которое нам сегодня выдают за высшее, больше донное, днищное и т.д. Уровень образованности населения по сравнению с СССР , просто никакой. Все что нам показывают за достижения -это позор . Хорошие ролики по образованию в РФ у Михалкова в его программе "Бесогон", он там хорошо описывает настоящую картину и положение дел образования в России и кто за этим стоит, посмотрите на досуге!
    14:28
    16.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
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