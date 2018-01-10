РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Навигатор абитуриента
Университетская наука

Ученые создали капсулу-ловушку для лечения инсульта и травмы спинного мозга

07:3010.01.2018
0790
© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаПроцесс нейтрализации радикалов ферментом SOD1Процесс нейтрализации радикалов ферментом SOD1
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Ученые из международного научного коллектива Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", МГУ имени Ломоносова и Университета Северной Каролины (город Чапел-Хилл, США) разработали терапевтический комплекс на основе многослойных полимерных наноструктур антиоксидантного фермента супероксиддисмутазы. Конечный продукт представляет собой уникальную пористую полимерную капсулу, способную пропускать внутрь свободные радикалы и нейтрализовать их по принципу "многоразовой ловушки". Новое вещество может использоваться для эффективной реабилитации  после  острых травм спинного мозга, инсультов и инфарктов. Результаты исследования опубликованы в журнале "Journal of Controlled Release".

Врачи во время операции. Архивное фото.
© Depositphotos / gpointstudio
Ученые узнали новую причину развития инфаркта
От удара (в случае травмы позвоночника), разрыва сосуда (в случае инсульта) или при некрозе (инфаркт) прекращение тока крови при спазме артерий или их закупорке в ближайших тканях органа приводит к гипоксии – патологическому процессу, связанному с  нехваткой кислорода. Этот фактор блокирует конечное звено дыхательной цепи в клетках и является причиной избыточного образования так называемых свободных радикалов (активных форм кислорода). Они, в свою очередь, оказывают разрушительное влияние на клеточные мембраны и запускают цепь  реакций, ведущих к повреждениям и смерти клеток и тканей.  Эти осложнения приводят к дополнительному  повреждению спинного мозга и смерти нейронов, усугубляя клиническую картину.

Эффективным естественным поглотителем свободных радикалов является особый фермент-антиоксидант – супероксиддисмутаза (SOD1). Оперативная доставка вещества  к поврежденному органу может смягчить  окислительный стресс на фоне избытка свободных радикалов и купировать процесс разрушения тканей. Однако, значительной проблемой является неустойчивость фермента в кровотоке при внутривенном  введении пациенту: он быстро разрушается, не успевая провести свою работу по нейтрализации свободных радикалов.

Базальные ганглии
© Fotolia / decade3d
Ученые из России выяснили, как можно защитить мозг от последствий инсульта
"С целью создать устойчивый терапевтический комплекс на основе SOD1  мы разработали  каталитически активные наноформы супероксиддисмутазы, так называемые "нанозимы", – рассказывает один из соавторов разработки, заведующий лабораторией "Биомедицинские наноматериалы" НИТУ "МИСиС" Максим Абакумов. – В частности, мы первыми в мире получили химически "сшитый" многослойный полиионный комплекс SOD1, куда дополнительно впервые было введено поверхностное покрытие из блок-сополимера и ПЭГ-полиглутаминовой кислоты".

В результате была получена пористая полимерная капсула (размером примерно 40-50 нанометров) с молекулой фермента. Эта капсула работает как многоразовая ловушка, пропуская внутрь свободные радикалы и нейтрализуя их там.

"Нами были разработаны нанозимы с высокой ферментативной активностью и способностью сохранять и защищать SOD1 в физиологических условиях, которые увеличивают время циркуляции активного SOD1 в крови по сравнению со свободными молекулами  SOD1. Период полувыведения вещества составлял 60 против 6 минут", — добавил Максим Абакумов.

Аппаратура в медицинском кабинете
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Назван продукт, который спасет от сердечного приступа
В ходе экспериментальных испытаний вещества научный коллектив под руководством профессора Университета Северной Каролины Александра Кабанова получил обнадеживающие лабораторные результаты. Однократная внутривенная инъекция нанозимов, содержащая 5000 условных единиц SOD1 на 1 кг веса, улучшила восстановление двигательных функций у крыс с умеренной травмой спинного мозга. Кроме того, наблюдалось снижение отечности, сжатие спинного мозга и образование посттравматических кист.

Таким образом, успешное тестирование модели нанозимов фермента SOD1 на грызунах доказало перспективность вещества для удаления свободных радикалов, уменьшения воспаления и отека, а также и ускорения реабилитации после травмы спинного мозга, инсульта и инфаркта. В ближайшее время коллектив планирует перейти к доклиническим испытаниям.

 

Комментировать
Университетская наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена