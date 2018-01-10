Ученые создали капсулу-ловушку для лечения инсульта и травмы спинного мозга

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Ученые из международного научного коллектива Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", МГУ имени Ломоносова и Университета Северной Каролины (город Чапел-Хилл, США) разработали терапевтический комплекс на основе многослойных полимерных наноструктур антиоксидантного фермента супероксиддисмутазы. Конечный продукт представляет собой уникальную пористую полимерную капсулу, способную пропускать внутрь свободные радикалы и нейтрализовать их по принципу "многоразовой ловушки". Новое вещество может использоваться для эффективной реабилитации после острых травм спинного мозга, инсультов и инфарктов. Результаты исследования опубликованы в журнале "Journal of Controlled Release".
Эффективным естественным поглотителем свободных радикалов является особый фермент-антиоксидант – супероксиддисмутаза (SOD1). Оперативная доставка вещества к поврежденному органу может смягчить окислительный стресс на фоне избытка свободных радикалов и купировать процесс разрушения тканей. Однако, значительной проблемой является неустойчивость фермента в кровотоке при внутривенном введении пациенту: он быстро разрушается, не успевая провести свою работу по нейтрализации свободных радикалов.
В результате была получена пористая полимерная капсула (размером примерно 40-50 нанометров) с молекулой фермента. Эта капсула работает как многоразовая ловушка, пропуская внутрь свободные радикалы и нейтрализуя их там.
"Нами были разработаны нанозимы с высокой ферментативной активностью и способностью сохранять и защищать SOD1 в физиологических условиях, которые увеличивают время циркуляции активного SOD1 в крови по сравнению со свободными молекулами SOD1. Период полувыведения вещества составлял 60 против 6 минут", — добавил Максим Абакумов.
Таким образом, успешное тестирование модели нанозимов фермента SOD1 на грызунах доказало перспективность вещества для удаления свободных радикалов, уменьшения воспаления и отека, а также и ускорения реабилитации после травмы спинного мозга, инсульта и инфаркта. В ближайшее время коллектив планирует перейти к доклиническим испытаниям.