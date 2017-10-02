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WorldSkills

WorldSkills Russia запустит профессиональное тестирование для школьников

19:2002.10.2017
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© Fotolia / Sergey NivensМолодые люди с ноутбуком. Архивное фотоМолодые люди с ноутбуком. Архивное фото
© Fotolia / Sergey Nivens

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В следующем году будет запущен проект профессионального тестирования для учащихся с пятого по девятый классы, сообщил генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов.

"Будут отобраны более ста тысяч школьников со всех регионов России. У них будет возможность за счет средств федерального бюджета попробовать себя в разных профессиях. Тестирование позволит помочь молодежи определиться с выбором будущей профессии. Основным оператором этого процесса будет движение WorldSkills", — сказал Уразов на совещании с руководителями региональных координационных центров WorldSkills Russia.

WorldSkills — международное движение, миссия которого — повышение стандартов подготовки кадров и популяризация рабочих профессий. Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Россия присоединилась к WorldSkills в 2012 году. Помимо организации чемпионатов, российский официальный оператор движения Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-специального и высшего образования и повышением квалификации преподавателей колледжей.

Выступление под гимн Евразийского экономического форума молодежи. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Порхачев
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"В 2017 году 59% ребят решили не доучиваться в школе, а пошли в учреждения среднего профессионального образования. Это огромный перелом: если раньше было 44%, то сейчас 59%", — сказал Уразов.

По его словам, уже сейчас на чемпионатах WorldSkills Russia каждый ребенок может попробовать себя в той или иной профессии.

"Мы хотим распространить такую практику, чтобы дети в регионах могли это попробовать за пределами чемпионатов — четыре дня чемпионата для этого недостаточно", — сказал РИА Новости Уразов.

Кроме того, он напомнил, что одной из главных задач Союза является расширение использования демонстрационного экзамена в колледжах для оценки результатов освоения профессии.

Города России. Казань. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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"С января этого года в проведении демонстрационного экзамена участвовали более двухсот образовательных учреждений в регионах. К нам приходят молодые люди, которые осознанно подходят к выбору профессии. Мы даем альтернативу, которая дает возможность молодым людям определиться, куда двигаться в профессиональном плане. Экзамен позволяет найти общий язык для работодателя, который уже владеет профессией, и человека, который еще учится", — сказал гендиректор союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

По его словам, из 14 тысяч участников тестирования на профориентацию только 17% соответствуют стандартам WorldSkills.

"Мы понимаем, что результат пока низкий, но считаем, что важно сначала показать ребятам, куда им двигаться, а потом требовать высокий результат", — заключил Уразов.

Он также сообщил, что на чемпионате мира WorldSkills, который пройдет в 2019 году в Казани, появится "политический блок".

"У нас будет большая программа, которая условно поделена на четыре блока. Три блока давно известны: это обмен практиками, экспертный и исследовательский блок. Четвертый блок, которого у нас никогда не было — это политический блок. Наша задача — превратить чемпионаты в регулярные площадки, где можно будет задействовать заказчиков, а это, как правило, власть и бизнес", — заключил Уразов.

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