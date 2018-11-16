Международные эксперты обсудили будущее цифровой отрасли на форуме в ЮУрГУ

ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноя — РИА Новости. Российские и зарубежные инженеры и ученые обсудили вопросы цифровой трансформации производства на международной научной конференции "Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития-2018", которая прошла 13-15 ноября в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Участники конференции, организованной совместно с мировым лидером в области цифровой индустрии, корпорацией Emerson (США), обсудили передовые достижения цифровой трансформации производства, разработки ведущих университетов и научно-исследовательских центров мира в области "Индустрии 4.0", а также опыт внедрения инноваций в крупных транснациональных и отечественных промышленных компаниях.

В дни работы конференции в ЮУрГУ состоялось открытие лаборатории "ЮУрГУ-Emerson", где представлено оборудование, позволяющее усовершенствовать образовательный процесс в области технологий автоматизации, а также инновационной Лаборатории "Академия Интернета вещей компании Samsung".

Университеты будущего, связанные с технологиями и Индустрией 4.0, должны иметь технологическую поддержку, основанную на передовых интернет-технологиях, таких как облачные вычисления и высокопроизводительные компьютерные технологии, считает профессор Инженерной школы Университета Миньо (Португалия) Горан Путник.

"Университет должен быть полностью оснащен вычислительной техникой нового поколения. Это важно, как для обучения инженеров, так и для студентов гуманитарных направлений. И это соответствует требованиям, предъявляемым Индустрией 4.0", — отметил он в своем выступлении на форуме.

Другой важный аспект, по мнению профессора Путника, связан с общественной ролью социальных сетей в контексте Индустрии 4.0.

"В мире есть много людей, которые обеспокоены тем, как будут использоваться новые технологии. Эта обеспокоенность вполне обоснована, потому что в настоящий момент у нас нет четкого понимания взаимодействия между Индустрией 4.0 и обществом, хотя этот вопрос очень важен. Я думаю, что социальные сети могут сыграть ключевую роль в установлении диалога на эту тему, в котором каждый сможет принять участие", — сообщил он.

Профессор Харбинского технологического института (Китай) Шен Уинь рассказал о вкладе киберфизических систем в развитие производства благодаря интеграции индустриализации и информатизации.

Киберфизическая система – это специализированная вычислительная система, имеющая физические средства взаимодействия (электрические, химические, оптические, механические, биологические и т.п.) с объектом контроля и управления, выполняющая одну функцию.

"Киберфизические системы — основа Индустрии 4.0 и развития промышленности. В традиционном промышленном производстве части системы не были соединены друг с другом и система не была "умной". Но сегодня мы сталкиваемся с растущим масштабом и более сложными системами. Недостаточный обмен информацией и использование имеющихся знаний угрожает общей безопасности и стабильности системы. Киберфизические системы могут решить вопросы отслеживания и контроля", — рассказал Шен Уинь.

По его словам, в настоящее время инженеры научились, используя Big Data, соединять все части киберфизических систем и объединять их с другими системами, делая их "умными".

"Мы используем эти технологии для анализа больших данных. Интегрированная промышленная киберфизическая система станет основой умной фабрики будущего", — заключил профессор Шен Уинь.

В ЮУрГУ отметили, что международный форум подобного уровня был проведен на площадке вуза впервые. В планах организаторов проводить конференцию, посвященную цифровой индустрии, ежегодно.