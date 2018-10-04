Российские ученые нашли способ заменить в самолетах титан алюминием

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ученые национального исследовательского технологического университета (НИТУ) "МИСиС" разработали технологию 3D-печати алюминия, при которой прочность изделий в два раза превышает прочность тех, которые создаются по ныне существующим технологиям, результаты работы опубликованы в журнале Sustainable Materials and Technologies.

"Мы разработали технологию упрочения алюмоматричных композитов, полученных методом 3D-печати, получив инновационные прекурсоры – модификаторы, полученные сжиганием порошков алюминия. Продукты горения – нитриды и оксиды алюминия – обладают специфически подготовленной для спекания, разветвленной поверхностью со сформированными переходными нанослоями между частицами. Именно особые свойства и структура поверхности позволяет частицам прочно прикрепляться к алюминиевой матрице и в итоге повышает прочность полученных композитов в два раза", — приводятся слова руководителя исследовательской группы Александра Громова.

Как утверждают ученые, разработанные модификаторы смогут применяться при производстве изделий аэрокосмической промышленности. Сейчас большинство подобных изготавливаются из титана – металла, обладающего оптимальными свойствами для воздушной техники. Однако титан по причине большой пожаро- и взрывоопасности невозможно использовать в 3D-печати.

В то же время детали из алюминия легко создавать на 3D-принтерах, что позволяет удешевить изготовление изделий сложной формы. По словам ученых, новая технология, позволит довести прочность "напечатанных" алюминиевых деталей до прочности, которой обладают титановые. В перспективе 3D-печать алюминия c модификаторами, разработанными в "МИСиС" может серьезно потеснить алюминий в аэрокосмической промышленности.