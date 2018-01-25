Экспресс-тесты МИСиС смогут диагностировать инфаркт или сепсис за 10 минут

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Ученые Национального исследовательского технологического университета НИТУ "МИСиС" разработали новый тип мембранных тест-полосок для количественного иммунохроматографического экспресс-анализа ("rapid test"), которые смогут точно и быстро по наличию кардиомаркеров в крови ставить ранний диагноз острого инфаркта миокарда, а также выявлять сепсис, определять срок беременности и различать вирусные и бактериальные инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Тесты, основанные на принципе иммунохроматографии (самый известный из них – тест на беременность) предельно просты в использовании. Они основаны на распознавании определенной группы веществ в биологической жидкости и визуализации их присутствия в виде окрашивания или флуоресценции на тест-полоске, по принципу "да-нет".
Исследователи НИТУ "МИСиС" усовершенствовали технологию, используемую для быстрых тестов, повысив тем самым качество и точность их результатов: теперь можно не только выявлять наличие определенных веществ в организме, но и определять их критическое количество, сообщил старший научный сотрудник кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ "МИСиС" Александр Осипов.
Для получения количественных результатов и постановки диагноза необходимо использование специальных портативных инструментов, например, отражательного фотометра, позволяющего регистрировать интенсивность окрашивания тестовой зоны. А скорость постановки диагноза чрезвычайно важна для начала терапии в случаях острого инфаркта миокарда, сепсиса или злокачественных новообразований.
По его словам, наноразмерные частицы золота, а также квантовые точки в конъюгате с антителами значительно повышают чувствительность экспресс-теста и позволяют регистрировать низкие концентрации маркеров заболеваний в биологической жидкости.
"В качестве раннего кардиомаркера наиболее перспективен белок, связывающий жирные кислоты (с-БСЖК). При повреждении миокарда – сердечной мышцы — концентрация с-БСЖК в крови значительно повышается уже в первые часы после появления болевых симптомов. Одновременное определение раннего (с-БСЖК) и позднего (тропонин I) кардиомаркеров с использованием нового типа экспресс-теста повышает эффективность диагностики и позволяет определить скрытые формы инфаркта", — пояснил эксперт.
Оперативный и весьма простой в использовании метод можно применять даже в машине скорой помощи или на дому.
Партия экспериментальных образцов теста в настоящее время проходит доклинические испытания.