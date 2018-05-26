С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Руководитель департамента лекарственного обеспечения Минздрава РФ Елена Максимкина считает, что здоровые граждане России должны нести солидарную ответственность за обеспечение бесплатными лекарствами тех, кто в этом нуждается. По ее словам, этот вопрос, возможно, стоит вынести на референдум.
Она пояснила, что это сложный разговор с обществом, и пока планов у правительства по этому поводу нет.
"Это решение, которое, может быть, даже путем референдума должно быть принято. Мы являемся единственной страной, где сам гражданин не участвует в страховании своего основного капитала. Мы все время что-то требуем от государства, а государство — это мы", — добавила Максимкина.