Путин пообещал исполнить мечты пяти неизлечимо больных детей

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Путин посетил форум добровольцев России, осмотрел стенды благотворительных проектов и пообещал исполнить мечты пяти неизлечимо больных детей в рамках акции "Мечтай со мной".

К стенду этого проекта были прикреплены конверты с желаниями, любой участник форума мог выбрать один из них и исполнить мечту. Волонтеры предложили выбрать конверт и президенту. Путин собрал все пять оставшихся желаний и пообещал претворить их в жизнь.

Среди них было пожелание мальчика, который мечтает снять ролик о самолете Ил-96. Путин пообещал пригласить его в Москву, познакомить с пилотами специального летного отряда "Россия" и показать самолет.

Другого мальчика, который мечтает увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, президент пригласит в Северную столицу, чтобы покатать на вертолете, если позволит погода. Он пояснил, что собирается в Петербург завтра и на следующей неделе и в один из этих визитов планирует исполнить мечту ребенка.

Девочке, которая мечтает увидеть мир кино изнутри, Путин пообещал устроить экскурсию по киностудии "Мосфильм" в сопровождении ее директора Карена Шахназарова и режиссера Никиты Михалкова. Еще для одной девочки президент организует визит на телеканал RT, чтобы она взяла интервью у интересного собеседника.

Президента очень тронула мечта мальчика, который хотел пожать ему руку.

"Очень трогательная вещь, неожиданная для меня", — сказал Путин и пообещал поговорить с врачами, чтобы пригласить ребенка в Москву на новогодние праздники и исполнить его мечту.