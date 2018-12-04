Опрос показал, как часто российские родители помогают своим детям с уроками

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Больше половины родителей (56%) делают домашнее задание вместо своих детей, в основном математику, иняз и русский, следует из исследования проекта "Mail.ru Дети", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"На вопрос, приходилось ли вам делать уроки вместо своих детей, более половины (56%) ответило утвердительно. Чаще всего родители берутся за математику (32%), иностранный (28%) и русский (26%) языки, изобразительное искусство (25%) и литературу (19%)", — следует из материалов.
Самыми трудными предметами респонденты назвали математику, русский и иностранные языки.
"Родители составили рейтинг предметов, которые чаще всего требуют их внимания и помощи. Самыми сложными оказались математика (72%) и русский язык (70%). За ними идут иностранный язык (50%), чтение (36%), природоведение (19%) и алгебра (19%)", — говорится в тексте.
"Час тратят 30%, два — 29%, больше двух часов — 22%. Самостоятельному выполнению домашнего задания многие школьники посвящают около двух часов в день (38%), больше трех часов занимаются 17%. На посещение дополнительных секций у детей остается от двух (27%) до трех (25%) часов. Больше трех часов свободного времени находится у 30%", — сообщает проект.
Исследование проводилось среди 8,2 тысячи пользователей проекта "Mail.ru Дети". Большинство респондентов (72%) — родители одного ребенка. Более половины детей (67%) опрошенных учатся в начальной школе.