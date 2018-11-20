Москалькова рассказала о разработке программы "Права человека" для вузов

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Аппарат федерального омбудсмена приступил к разработке программы "Права человека" для юридических и непрофильных российских вузов, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании по вопросам образования и правового просвещения.

"Мы, благодаря нашим усилиям, приступили впервые к разработке крупномасштабных программ по нашей теме "Права человека" для вузов юридических и не юридических, для бакалавров и магистров. Работа в таком объеме ещё не велась никогда", — сказала Москалькова.

Омбудсмен добавила, что на недавнем координационном совете уполномоченных по правам человека министр образования поддержала инициативу разработать для школьников модуль "права человека" в рамках предмета "обществознание". Она пояснила, что аппарат омбудсмена хочет донести и до школьников, и до студентов, что "сегодня есть система гарантий", а также объяснить, каким инструментарием можно воспользоваться для реализации своих прав, для защиты и для восстановления нарушенных прав.