Рособрнадзор рассказал о результатах исследования компетенций учителей

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Около половины учителей по результатам апробации единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ) по таким предметным областям, как "математика и информатика" и "основы духовно-нравственной культуры народов России", не справились с работой, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"По результатам апробации единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ) по таким предметным областям, как "математика и информатика" и "основы духовно-нравственной культуры народов России", не справились с работой почти половина участников исследования. По истории, экономике, "России в мире", русскому языку и литературе получили неудовлетворительный результат почти четверть учителей. Наиболее успешно справились с "обществознанием" и "правом". Самый высокий уровень подготовки продемонстрировали преподаватели родного языка и родной литературы", — говорится в сообщении.

По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, цель этих исследований — "сделать соответствующие выводы для системы педагогического образования и повышения квалификации, чтобы наша система подготовки педагогических кадров была одной из лучших в мире".

"Лучше объективная оценка, чем высокая и оторванная от реальности. Во время подготовки кадров министерству просвещения и Рособрнадзору необходимо спокойно анализировать результаты исследования", — резюмировал Кравцов.

Исследования компетенций учителей в разных формах и по разным предметам проводились Рособрнадзором с 2015 года. В этом году в исследовании приняли участие 67 субъектов РФ и 22 тысячи учителей. Им пришлось не только проверить знание своего предмета, но и умение решать методические задачи, оценивать работы учащихся.

Исследование проводилось деперсонифицированно в режиме апробации, и его результаты никак не повлияют на работу участников исследования и школ. Исследование включало и сбор мнения учителей о содержании диагностической работы. До 2020 года перед Рособрнадзором стоит задача разработать единые федеральные оценочные материалы по всем школьным предметам. Результаты исследования будут учитывать условия работы педагогов: тип школы, населенного пункта, стаж и возраст учителя.