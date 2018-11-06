Нижегородская область получит субсидию на развитие волонтерства

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя — РИА Новости. Нижегородская область получит федеральную субсидию в размере около 12 миллионов рублей на создание областного ресурсного центра по развитию добровольчества в 2019 году, сообщает министерство образования региона.

Субсидия будет выделена Нижегородской области по результатам Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел", проведенного Федеральным агентством по делам молодежи.

"Нижегородская область в 2019 году получит федеральную субсидию в размере 11 949 700 рублей на создание в регионе областного ресурсного центра по развитию волонтерства. Это послужит отправной точкой для создания сети центров добровольчества в муниципалитетах. Сегодня в Нижегородской области существует огромный запрос на развитие волонтерского движения. Почти 18 000 нижегородцев участвуют в добровольческих объединениях на постоянной основе. Центр позволит усилить координацию и будет способствовать распространению специальных знаний и навыков. Его создание также станет важным шагом в реализации Стратегии развития Нижегородской области", — приводит пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Сейчас в Нижегородской области действуют 457 волонтерских объединений. Только за первое полугодие 2018 года во всех городских округах и муниципальных районах региона реализовано более 500 волонтерских проектов по разным направлениям — социальному, событийному, военно-патриотическому, духовно-нравственному, экологическому, физкультурно-оздоровительному, просветительскому и культурному.

По словам министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергея Злобина, именно многообразие общественных молодежных инициатив нижегородцев позволило максимально эффективно представить лучшие добровольческие практики и выиграть конкурс Федерального агентства по делам молодежи.