Госдума приняла закон, позволяющий не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, освобождающий граждан от необходимости доказывать отсутствие у них долгов за ЖКХ.

Законопроект был внесен депутатами "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России". ЕР включила его в перечень подлежащих приоритетному рассмотрению в весеннюю сессию 2018 года. Согласно проекту, граждане больше не должны будут доказывать отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которое является одним из условий предоставления субсидий и компенсаций. Теперь факт наличия задолженности должен будет подтверждаться на основании вступившего в законную силу судебного решения.

При этом граждане не должны будут предоставлять документы, которые подтверждают наличие или отсутствие судебного акта. Вместо этого уполномоченный на предоставление субсидий орган будет использовать для проверки наличия задолженности соответствующий банк данных.

Согласно поправке, внесенной ко второму чтению проекта, информация по субсидиям, которые предоставляются гражданам о наличии судебных актов, берется не в банке данных, а в системе ГИС ЖКХ.

Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, инициатива направлена на восстановление социальной справедливости и освобождает граждан от бюрократической волокиты.