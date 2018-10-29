В России с начала года волонтеры помогли найти более двух тысяч пропавших

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Волонтеры с начала года помогли найти более 2 тысяч пропавших без вести в России, в том числе 700 несовершеннолетних, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на церемонии награждения добровольных помощников полиции в понедельник.

"Содействие волонтеров позволяет расширить район поиска, быстрее опросить местных жителей и спасти оказавшихся в беде. За девять месяцев года они помогли установить местонахождение более 2 тысяч пропавших без вести, в том числе 700 несовершеннолетних", — сказал министр.

Колокольцев наградил ведомственными наградами членов различных волонтерских организаций, среди них — президент московского общественного фонда "Поиск пропавших детей" Дмитрий Второв, координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" из Иваново Константин Дишкант, его коллега из Владимирской области Марина Дедиц, председатель Вологодского отделения российского Красного Креста Игорь Трофимов. Кроме того, медаль "За спасение погибавших" получил начальник отделения отряда спецназначения "Гром" управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Красноярскому краю Дмитрий Панин, после трехдневных поисков нашедший девочку, которая ушла в лес за ягодами и заблудилась.

Колокольцев отметил, что действия добровольцев помогли также обеспечить безопасность на дорогах. "Только с января по сентябрь в результате проверки полученной от граждан информации пресечено почти 240 тысяч нарушений правил дорожного движения. Задержаны 23 тысячи водителей с признаками опьянения", — подчеркнул министр.

Он также высоко оценил взаимодействие МВД РФ с общественными антинаркотическими движениями, в которых участвуют около 400 тысяч человек.