Ростовские власти предложили возродить "обменные" студотряды

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 окт — РИА Новости. Власти Ростовской области предложили возродить "обменные" студенческие отряды с другими странами.
"Раньше была такая хорошая форма как обменные студотряды. Лучшие студенты университетов, занимающиеся активно общественной деятельностью, имели возможность выезжать в другие государства для работы, а из этих государств такое же количество молодых людей приезжали к нам", — сказал журналистам первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Он рассказал, что в свое время ему посчастливилось выезжать с таким отрядом в ГДР для работы на территории университета. Схема работы состояла из десяти дней работы и десяти дней культурной программы. "Это очень познавательно и интересно, предлагаю вернуть такую форму и найти партнеров в других государствах", — сказал Гуськов.
"Студотряды закаляют и объединяют, создают мощную команду, способную решать самые различные задачи", — сказал губернатор.
По данным руководителя центрального штаба российских студенческих отрядов Михаила Киселева, в завершившемся трудовом семестре временной занятостью были обеспечены более 240 тысяч молодых людей страны. Отряды работали по разным направлениям, в том числе, строительные, педагогические, сельскохозяйственые, сервисные, специализированные и отряды переводчиков.
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