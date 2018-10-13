Ростовские власти предложили возродить "обменные" студотряды

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 окт — РИА Новости. Власти Ростовской области предложили возродить "обменные" студенческие отряды с другими странами.

В субботу в Ростове-на-Дону состоялось открытие Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного окончанию 59-го трудового семестра. В слете участвуют 2700 человек из 74 субъектов РФ. Запланированы, в том числе, конкурсы, круглые столы, мастер-классы и фестиваль.

"Раньше была такая хорошая форма как обменные студотряды. Лучшие студенты университетов, занимающиеся активно общественной деятельностью, имели возможность выезжать в другие государства для работы, а из этих государств такое же количество молодых людей приезжали к нам", — сказал журналистам первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Он рассказал, что в свое время ему посчастливилось выезжать с таким отрядом в ГДР для работы на территории университета. Схема работы состояла из десяти дней работы и десяти дней культурной программы. "Это очень познавательно и интересно, предлагаю вернуть такую форму и найти партнеров в других государствах", — сказал Гуськов.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, студенческие отряды в регионе имеют особое значение. С 2008 года их количество постоянно росло и на сегодняшний день составляет 5,5 тысячи человек. В субботу студотряды страны приняли участие в высадке сада Победы на территории комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты".

"Студотряды закаляют и объединяют, создают мощную команду, способную решать самые различные задачи", — сказал губернатор.

По данным руководителя центрального штаба российских студенческих отрядов Михаила Киселева, в завершившемся трудовом семестре временной занятостью были обеспечены более 240 тысяч молодых людей страны. Отряды работали по разным направлениям, в том числе, строительные, педагогические, сельскохозяйственые, сервисные, специализированные и отряды переводчиков.

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