МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российская академия образования (РАО) обратится к министерству просвещения с просьбой заказать исследовательскую разработку безотметочной системы оценивания в начальной школе, заявила руководитель Центра развития образования ФГБУ РАО Лариса Рослова.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что решение о необходимости оценок в российских школах надо предоставить экспертному сообществу, но в начальных классах их быть не должно.

По словам Рословой, РАО сформулировала "небольшую резолюцию" по этой теме, в которой три положения. "Первое – подтвердить педагогическую нецелесообразность использования отметок в любом графическом виде в первых классах и начальной школе… Второе – просить министерство просвещения осуществить заказ на исследовательскую разработку безотметочной системы оценивания в начальной школе и на подготовку нового варианта вот этого методического письма", — сказала Рослова на круглом столе в Общественной палате.

Третье положение, по ее словам, связано с образовательными организациями, которые занимаются подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации учителей, — они должны уделять больше внимание обсуждению современных подходов оценивания.