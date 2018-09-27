В ЕГЭ по русскому языку изменятся требования к содержанию сочинения

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Требования к содержанию развернутого ответа во второй части ЕГЭ по русскому языку изменятся – будет исключена необходимость аргументации на основе читательского опыта, заявила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

"То изменение, наиболее значимое, которое готовится у нас… отказ (в ЕГЭ по русскому – ред.) от аргументации на основе читательского опыта и акцент на функциональном чтении… Нужно, чтобы (школьник — ред.) понимал текст и умел с ним работать", — сказала Решетникова на круглом столе в Общественной палате.

Результаты ЕГЭ по русскому языку обязательны при поступлении в вузы на каждое направление подготовки. Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей. Первая содержит 24 задания с кратким ответом, вторая – одно задание открытого типа с развернутым ответом (сочинением). Вторая часть проверяет умение экзаменуемого создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста. В настоящее время в своем ответе ученику нужно привести аргументы за или против мысли, изложенной в тексте, и подкрепить их примером из какого-либо литературного произведения.

Ранее глава министерства просвещения Ольга Васильева отмечала, что около четверти населения России не владеет функциональным чтением, то есть не могут осмыслить и пересказать только что прочитанный материал, и эта потеря начинается в довольно раннем возрасте.