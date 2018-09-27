Исследование показало, как образование родителей влияет на будущее их детей

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Образование родителей часто влияет на будущее детей больше, чем их успеваемость в школе, говорится в исследовании, проведенном институтом образования НИУ ВШЭ.

"Образовательный уровень родителей зачастую влияет на будущее детей больше, чем их успеваемость в школе. Сотрудники Института образования НИУ ВШЭ выяснили, какую роль играет этот фактор в том выборе, который школьник делает после девятых и одиннадцатых классов. Как следует из результатов исследования, далеко не всегда этот выбор продиктован академической успеваемостью", — говорится в исследовании, имеющимся в распоряжении РИА Новости.

В нем отмечается, что "семья с высоким уровнем образования помогает школьнику выбрать такие стратегии, которые позволяют получить хорошее образование даже при невысокой успеваемости".

"И наоборот: дети из семей с невысоким образовательным уровнем чаще готовы "согласиться на меньшее" или отказаться от тех возможностей, которые открывают им текущие образовательные результаты", — добавляется в исследовании.

Как выяснили в НИУ ВШЭ, если в девятом классе у 49% школьников хотя бы один родитель имеет высшее образование, то в десятом классе эта цифра возрастает до 61%. Этот показатель изменился за счет того, что дети из семей без высшего образования частично ушли из школы, продолжив учебу в секторе среднего профобразования, сообщается в исследовании.

"В группе низкоуспевающих девятиклассников 40% учеников, чьи родители имеют высшее образование, предпочли остаться в старших классах. Среди тех, кто плохо учится и чьи родители не имеют высшего образования, доля таковых – лишь 26%. Таким образом, в исследовании прослеживается, как на каждом этапе ценностные установки семьи влияют на выбор – после девятого класса, после одиннадцатого, когда поступление в вуз – самый распространенный, но не единственный вариант, а также в ситуации выбора между вузами разных уровней",- следует из документа.

Отмечается, что 33% абитуриентов идут в так называемые высокоселективные вузы (с высоким уровнем проходного балла), 55% — в среднеселективные, остальные – в низкоселективные. Среди абитуриентов из семей с высшим образованием доля выбирающих высокоселективные вузы выше почти вдвое – 60%, среди абитуриентов с высокими баллами, чьи родители не имеют высшего образования – 27%.

"Успеваемость является важным сигналом к выбору траектории, однако семьи с низким образовательным уровнем родителей предпочитают стратегию избегания", – отмечают авторы исследования.

Согласно данным исследования, чтобы решить проблему социальной мобильности, нельзя замыкаться на академической успеваемости, нужно помогать семьям преодолевать имеющиеся "внутренние" барьеры, закрывающие детям путь к высококачественному образованию.

"Нужно и строить механизмы образовательной ориентации и социальной поддержки для сильных выпускников школы из семей с недостаточными культурными и экономическими ресурсами", — подчеркнули авторы.