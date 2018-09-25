В субъектах России к 2024 году появится социальная поддержка волонтеров

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Социальная поддержка граждан, участвующих в волонтёрских движениях, появится в каждом субъекте РФ в рамках национального проекта в сфере образования к 2024 году, сообщила и.о. директора департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России Жанна Садовникова.

Национальный проект в сфере образования был утвержден "майским указом" президента в 2018 году. Планируется, что его реализация охватит период до 2024 года. В проекте указывается необходимость обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

"Год добровольца ставит для нас задачи по дальнейшей поддержке развития этого направления. Данному направлению мы посвятим отдельный федеральный проект, он будет называться "Социальная активность", реализация которого позволит уже к 2024 году во всех субъектах РФ создать и внедрить социальную поддержку граждан, систематически участвующих в волонтёрских проектах", — сказала Садовникова на съезде представителей общественно-профессиональных сообществ учителей и преподавателей учебных предметов в Российской академии образования (РАО).

Одновременно, по её словам, будут поддержаны ряд конкурсов и платформ, такие как "Россия — страна возможностей", "Лидеры России", "Мой первый бизнес", "Я — профессионал".

Указом президента РФ Владимира Путина 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера). Также в начале февраля этого года глава государства подписал закон о статусе волонтерских организаций, который уравнивает понятия "волонтерство" и "добровольчество", определяет статус волонтерских организаций, организаторов волонтерской деятельности и волонтеров, закрепляет требования, которым должны соответствовать такие организации и лица.