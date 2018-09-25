В субъектах России к 2024 году появится социальная поддержка волонтеров

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Социальная поддержка граждан, участвующих в волонтёрских движениях, появится в каждом субъекте РФ в рамках национального проекта в сфере образования к 2024 году, сообщила и.о. директора департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России Жанна Садовникова.
"Год добровольца ставит для нас задачи по дальнейшей поддержке развития этого направления. Данному направлению мы посвятим отдельный федеральный проект, он будет называться "Социальная активность", реализация которого позволит уже к 2024 году во всех субъектах РФ создать и внедрить социальную поддержку граждан, систематически участвующих в волонтёрских проектах", — сказала Садовникова на съезде представителей общественно-профессиональных сообществ учителей и преподавателей учебных предметов в Российской академии образования (РАО).
Указом президента РФ Владимира Путина 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера). Также в начале февраля этого года глава государства подписал закон о статусе волонтерских организаций, который уравнивает понятия "волонтерство" и "добровольчество", определяет статус волонтерских организаций, организаторов волонтерской деятельности и волонтеров, закрепляет требования, которым должны соответствовать такие организации и лица.