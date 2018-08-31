ВЦИОМ подсчитал, сколько родители тратят на подготовку ребенка к школе

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Порядка 21 тысячи рублей в среднем тратят россияне на подготовку детей к 1 сентября, причем половина расходов приходится на покупку школьной формы и сменной обуви, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Также родители в среднем тратят почти по 2,5 тысячи рублей на покупку письменных принадлежностей, рюкзака и учебно-методических материалов.
Кроме того, среди трат на подготовку ребенка к школе россияне указали взносы на школьные нужды (1,2 тысячи рублей по договоренности с администрацией школы на охрану, техоснащение, моющие средства и т.д. и чуть больше 1 тысячи рублей в качестве добровольного взноса).
Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 августа 2018 года методом телефонного интервью. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.