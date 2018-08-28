Путин рассказал, как мотивировать молодежь к занятиям наукой

НОВОСИБИРСК, 28 авг — РИА Новости. Молодежь должна быть мотивирована идти в науку возможностью решать амбициозные задачи и добиваться самореализации, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы создавали и будем создавать условия для привлечения в науку способной, талантливой молодежи. Вновь подчеркну: мотивировать ребят нужно решением амбициозных и значимых задач, надо предоставлять им возможность для самореализации, для достижения высоких научных результатов, сделать все, чтобы они себя чувствовали востребованными", — сказал Путин на форуме "Технопром" в Новосибирске.

Одновременно нужно повышать привлекательность российской науки в мире, отметил президент. "Созданы условия для совместной работы. Нужно накапливать свои компетенции за счёт международной кооперации, это чрезвычайно важное направление, в том числе на эти цели направлено в России развитие новейших установок класса Mega Science", — добавил он.

Качество науки, по словам Путина, определяет эффективность экономики, повышение качества жизни, улучшение госуправления и безопасность. "От передовых технологий, эффективной разработки и быстрого, что самое главное, внедрения зависит жизнеспособность целых народов, целых обществ и государств, позиция стран в мире", — уверен президент.

По его словам, в последние годы власти РФ формировали комфортный климат для запуска наукоемких производств. "Для примера могу сказать, что за 17 последних лет финансирование науки в реальном выражении выросло в 3,7 раза", — добавил он. Путин подчеркнул, что власти РФ будут двигаться в направлении развития науки и дальше.