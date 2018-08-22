Раскрыты расходы россиян на дополнительное образование детей

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россияне не готовы отказываться от дополнительного платного образования детей-школьников даже в сложной экономической ситуации, общая сумма расходов семей на такие занятия за 2017/2018 учебный год составила в среднем около 25 тысяч рублей, сообщает Академия народного хозяйства по итогам мониторинга.
Как показывают результаты мониторинга, в 2017 году чуть более трети детей (34,7%) получали дополнительное образование бесплатно, 17,9% семей платили ежемесячно от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, а 11,6% – от 2 тысяч до 3 тысяч рублей в месяц. По мере дальнейшего роста стоимости доля семей, которые идут на подобные расходы, уменьшается, при этом 1,3% родителей указали, что тратят ежемесячно более 10 тысяч рублей на дополнительные занятия своих детей.
Согласно исследованию, в 2017 году 6,5% родителей отметили существенный рост расходов на дополнительное образование детей и еще 21,4% указали на незначительный рост таких расходов. При этом около 40% родителей в последние два года отмечали, что уровень расходов их семей на дополнительное образование детей не менялся.
Мониторинг "Мониторинг эффективности школы. Дополнительное образование школьников" (2013–2017) был подготовлен сотрудниками центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. В рамках мониторинга проводился социологический опрос родителей учащихся, учителей и директоров школ разных типов поселений в регионах России, дифференцированных по критериям социально-экономического развития.
В нынешнем выпуске представлены результаты опроса родителей школьников в Воронежской, Ивановской, Свердловской и Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском краях в 2013–2017 годах, раскрывающие отношение респондентов к организации дополнительных занятий школьников, их месту в системе образования.