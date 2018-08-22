Раскрыты расходы россиян на дополнительное образование детей

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россияне не готовы отказываться от дополнительного платного образования детей-школьников даже в сложной экономической ситуации, общая сумма расходов семей на такие занятия за 2017/2018 учебный год составила в среднем около 25 тысяч рублей, сообщает Академия народного хозяйства по итогам мониторинга.

"Родители готовы вкладывать деньги в дополнительное образование детей, несмотря на сложную экономическую ситуацию. В среднем, в 2017 году на оплату дополнительных занятий ребенка в месяц семья тратила 2 756 рублей. Таким образом, за учебный год (девять месяцев) общая сумма расходов семей на дополнительные занятия составляла около 25 тысяч рублей", — говорится в исследовании, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Как показывают результаты мониторинга, в 2017 году чуть более трети детей (34,7%) получали дополнительное образование бесплатно, 17,9% семей платили ежемесячно от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, а 11,6% – от 2 тысяч до 3 тысяч рублей в месяц. По мере дальнейшего роста стоимости доля семей, которые идут на подобные расходы, уменьшается, при этом 1,3% родителей указали, что тратят ежемесячно более 10 тысяч рублей на дополнительные занятия своих детей.

Согласно исследованию, в 2017 году 6,5% родителей отметили существенный рост расходов на дополнительное образование детей и еще 21,4% указали на незначительный рост таких расходов. При этом около 40% родителей в последние два года отмечали, что уровень расходов их семей на дополнительное образование детей не менялся.

"Тем не менее, даже ухудшение материального положения семей вряд ли приведет к отказу от дополнительного образования. Около 40% родителей ежегодно утверждают, что не откажутся от дополнительных платных образовательных услуг даже в случае снижения уровня материального положения",- пишут эксперты РАНХиГС.

Мониторинг "Мониторинг эффективности школы. Дополнительное образование школьников" (2013–2017) был подготовлен сотрудниками центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. В рамках мониторинга проводился социологический опрос родителей учащихся, учителей и директоров школ разных типов поселений в регионах России, дифференцированных по критериям социально-экономического развития.

В нынешнем выпуске представлены результаты опроса родителей школьников в Воронежской, Ивановской, Свердловской и Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском краях в 2013–2017 годах, раскрывающие отношение респондентов к организации дополнительных занятий школьников, их месту в системе образования.