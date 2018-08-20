Главный архитектор Москвы призвал отказаться от заборов в городе

МОСКВА, 17 авг — РИА Недвижимость. Правильные дворы не должны быть огорожены заборами, которые являются признаками нездоровой среды, однако сегодня в Москве их количество "зашкаливает", рассказал в интервью РИА Новости главный архитектор города Сергей Кузнецов.

По его словам, сегодня в Москве ведется активная работа по реализации стандартов массовой застройки в соответствии с 305-м постановлением, которое в числе прочего касается и дворовых территорий.

Чиновник рассказал, что правильный двор должен содержать набор площадок как для детей, так и для взрослых. В нем должны присутствовать зеленые насаждения. Торговля и прочие сервисы должны располагаться с внешней стороны, так как это нехарактерные для внутренней, приватной части, элементы. В идеале в нем не должно быть машин, хотя надо понимать, что не везде возможно создать организованные парковки и где-то придется мириться с тем, что машины все-таки будут, добавил Кузнецов.

"Изначально сама территория должна быть спланирована таким образом, чтобы членение пространства на общественные и частные зоны, на двор, улицу, парк и так далее читалось без всякой дополнительной навигации. В противном случае возникают всякие рудименты вроде заборов", — сказал Кузнецов, подчеркнув, что забор это признак нездоровой среды, и в идеальном дворе его быть не должно. Пока же их количество в Москве просто "зашкаливает", и если сравнить километраж заборов в Москве с европейскими городами с квартальной системой, теми же Берлином, Парижем, Барселоной, то в Москве он выше в разы, посетовал главный архитектор.

Он отметил, что ощущение безопасности, которое дает забор – ложное. По его мнению, человек злонамеренный без проблем его преодолеет, а если нужно будет помочь, то забор как раз может помешать, поэтому "когда забора нет и все видно насквозь – так куда безопаснее".

"Следствием плохого планирования являются и видеокамеры, хотя они меньшее зло, чем заборы. Когда новые планировочные стандарты будут внедрены массово, никакие дополнительные элементы контроля будут не нужны, среда сама по себе будет безопасной и дружелюбной", — также добавил Кузнецов.

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