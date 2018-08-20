Главный архитектор Москвы призвал отказаться от заборов в городе

МОСКВА, 17 авг — РИА Недвижимость. Правильные дворы не должны быть огорожены заборами, которые являются признаками нездоровой среды, однако сегодня в Москве их количество "зашкаливает", рассказал в интервью РИА Новости главный архитектор города Сергей Кузнецов.
Чиновник рассказал, что правильный двор должен содержать набор площадок как для детей, так и для взрослых. В нем должны присутствовать зеленые насаждения. Торговля и прочие сервисы должны располагаться с внешней стороны, так как это нехарактерные для внутренней, приватной части, элементы. В идеале в нем не должно быть машин, хотя надо понимать, что не везде возможно создать организованные парковки и где-то придется мириться с тем, что машины все-таки будут, добавил Кузнецов.
Он отметил, что ощущение безопасности, которое дает забор – ложное. По его мнению, человек злонамеренный без проблем его преодолеет, а если нужно будет помочь, то забор как раз может помешать, поэтому "когда забора нет и все видно насквозь – так куда безопаснее".
"Следствием плохого планирования являются и видеокамеры, хотя они меньшее зло, чем заборы. Когда новые планировочные стандарты будут внедрены массово, никакие дополнительные элементы контроля будут не нужны, среда сама по себе будет безопасной и дружелюбной", — также добавил Кузнецов.
Полностью интервью с Сергеем Кузнецовым читайте на сайте РИА Недвижимость.