Рособрнадзор запретил прием в два негосударственных вуза

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) запретила прием в негосударственные Кубанский медицинский институт и Санкт-Петербургский институт экономики и управления, у Первого московского юридического института было прекращено действие лицензии, а еще у одного вуза действие лицензии приостановлено, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в целях информирования обучающихся сообщает об организациях, осуществляющих образовательную деятельность, к которым в период с 3 августа по 9 августа 2018 года применены следующие меры по результатам проведенных проверок. За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в Кубанский медицинский институт и Санкт-Петербургский институт экономики и управления", — говорится в сообщении.

В Рособрнадзоре добавили, что приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности в религиозной образовательной организации высшего образования "Церковь Божия". Согласно релизу, на основании решения арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии у Первого московского юридического института.

"В связи с неустранением организацией, осуществляющей образовательную деятельность, выявленного несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам, Рособрнадзором, в том числе с участием аккредитационной комиссии, лишен государственной аккредитации Волжский государственный университет водного транспорта по направлению экономика и управление", — сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.