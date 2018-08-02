В Совфеде предложили опробовать новую шкалу оценок в ряде школ

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Предложение Росборнадзора об отказе от пятибалльной системы оценок в школе заслуживает внимания, новую систему можно было бы отработать в качестве пилотного проекта в ряде школ с сильным педагогическим составом, считает первый зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лидия Гумерова.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Рособрнадзор и другие профильные ведомства обсуждают возможность пересмотра системы школьных оценок и отказа от пятибалльной системы.

"Пятибалльная система давно устоялась, это говорит в ее пользу, но больший диапазон оценок давал бы педагогам больше возможностей для маневра при оценке успеваемости, больше шансов для ребенка позаниматься, создавалось бы больше механизмов воздействия и стимулов для хорошей учебы", — заявила Гумерова РИА Новости.

По ее словам, это предложение нуждается в предварительной проработке с учетом консультаций у психологов. Отрабатывать новую систему оценок можно было бы в пилотных школах с сильным педагогическим составом, отметила сенатор.

"Я считаю, что у учителей с введением более широкой шкалы оценок появятся дополнительные возможности с точки зрения интересов именно ребенка", — сказала Гумерова.