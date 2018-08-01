Рособрнадзор напомнил о сроках подачи заявлений на сдачу ЕГЭ в сентябре

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) напомнила о сроках подачи заявлений на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) в сентябрьские сроки – они принимаются с 6 по 20 августа.

"Рособрнадзор напоминает о сроках подачи заявлений на участие в едином государственном экзамене в сентябрьские сроки. Прием заявлений осуществляется с 6 по 20 августа включительно. Заявления подаются в места регистрации, определяемые региональными органами управления образованием", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что согласно единому расписанию ЕГЭ, экзамены в сентябрьские сроки будут проведены по двум обязательным для выпускников предметам – математике базового уровня и русскому языку.

"4 сентября – русский язык, 7 сентября – математика базового уровня, 15 сентября – русский язык и математика базового уровня. Принять участие в ЕГЭ в сентябре имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам", — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2018 году, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты, к участию в ЕГЭ в сентябрьские сроки не допускаются.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 прошел с 28 мая по 2 июля. В текущем году ЕГЭ сдали около 730 тысяч человек.