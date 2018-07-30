Четверть россиян не владеет функциональным чтением, заявила Васильева

АБАКАН, 30 июл — РИА Новости. Около четверти населения России не владеет функциональным чтением, и эта потеря начинается в довольно раннем возрасте, заявила министр просвещения страны Ольга Васильева.

В исследованиях Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment) под грамотностью чтения понимается способность ученика понимать прочитанное.

"На сегодняшний день по разным оценкам от 22 до 25% населения страны не владеет функциональным чтением… Потеря его начинается в раннем возрасте. Все те технологические нюансы, которые ребенок имеет и с которыми, к сожалению, мы сейчас сталкиваемся все чаще и чаще, по разным причинам не можем их ликвидировать в раннем возрасте, приводят к тому, что ребенок не успевает, заканчиваются интересы и мотивация и к 5-6 классу начинаются тяжелые осложнения", — сказала Васильева на встрече с учителями в республике Хакасия.

Она отметила, что к 2022 году перед Россией стоит задача "вернуться в пятерку" стран по навыкам функционального чтения.