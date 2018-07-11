Опрос показал, что планируют изучать выпускники российских школ

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Министерство просвещения РФ провело опрос в социальной сети среди выпускников 2018 года о предпочтениях в выборе специальности, согласно ему большая часть молодых людей выберет для дальнейшего изучения науки об обществе, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министерство на площадке социальной сети "ВКонтакте" провело опрос среди выпускников школ и абитуриентов о предпочтениях в выборе специальности и направления подготовки в рамках приемной кампании", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам опроса, в котором приняли участие более 5 тысяч человек, в тройку лидеров вошли науки об обществе – 22,3%, инженерия и технологии — 15,6%, математика и естественные науки — 15,5%, еще около 5% опрошенных пока не определились с выбором.

В министерстве добавили, что в этом году из школы выпускаются более 640 тысяч учащихся, и они могут на конкурсной основе рассчитывать на более чем 369 тысяч бюджетных мест в бакалавриате и специалитете. Таким образом, Россия сохраняет один из самых высоких показателей доступности высшего образования для выпускников школ (на уровне 57%), всего же с учетом магистратуры на грядущий учебный год выделено 514 тысяч бюджетных мест.