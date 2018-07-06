Регионы должны строить теплые туалеты в школах, заявил Медведев

ГОРКИ, 6 июл — РИА Новости. Российские регионы обязаны строить теплые туалеты в школах, и "обсуждать тут нечего", заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, комментируя данные спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что более 2 тысяч российских школ не имеют теплых туалетов.

"У нас более 2 тысяч школ, не имеющих теплых туалетов. Дмитрий Анатольевич (Медведев), это катастрофа, это бесплодие. С детства, потом девочки и мальчики страдают бесплодием… Мы в Совете Федерации ей сейчас предметно занялись, работаем с каждым регионом, надеемся, что до конца года разрешим ее. Это не стоит больших денег", — сказала Матвиенко на совещании о плане основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках "десятилетия детства".

В свою очередь, премьер-министр обратил внимание, что это задача регионов, и тут "нечего обсуждать".

"Я считаю, что если говорить о таких проблемах, нам надо правильно делить ответственность. Это задача регионов, и тут нечего обсуждать, нужно просто сказать номера школ и поставить эту задачу перед субъектами Федерации. Если не решат, пусть тогда сами выходят, строят", — сказал Медведев.